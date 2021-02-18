В пристройке перед городским выставочным залом в центре Николаева по улице Соборной открыли магазин секонд-хенд. На это в своем Facebook обратил внимание Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь.

— С большим удивлением узнал, что в скандальном скворечнике - пристройке к Муниципальному выставочному залу в самом центре Николаева теперь - настоящий секонд-хенд с кощунственно-красноречивым названием. «Диво-, дивНо-,… Горекрай» — выберите лучший вариант. Конечно, владельцам этой конструкции деньги не пахнут, и они о римском императоре Веспасиане, как и о значении самого фразеологизма, вряд ли слышали. А должны были бы знать, что добывание денег в любой способ добра или пользы не принесет никому. Это — бедность и примитив, которым давно пора положить конец. Убежден, что Николаевскому городскому совету это бельмо на глазу не нравится тоже. Как и то, что происходит в исторической части большого города. Ни книжного магазина, ни читального зала, ни детских уголков отдыха… Надеюсь, что решение дальнейшей судьбы этой горе-скворечника, как и настоящий ренессанс культуры и искусства края, в руках избранных общиной депутатов. Пришло время собирать камни, - написал николаевец Тарас Креминь.

Под этой публикацией появился комментарий от имени выставочного зала, в котором говорится, что работникам галереи очень грустно видеть эту конструкцию перед их помещением.

— Поверьте, нам тоже очень грустно видеть перед своими окнами эту конструкцию...забыла((( окна закрыли, чтобы стекляшку поставить!, - написали работники Муниципального выставочного зала.

Владельцем пристройки у выставочного зала является компания «Бизнес-Реал», которая принадлежит депутату горсовета Владиславу Чайке и его бизнес-партнерам Алексею Пелипасу и Станиславу Савину. 20 лет назад «Бизнес-Реал» Владислава Чайки получил разрешение на реконструкцию подвала под Муниципальным выставочным залом, для обустройства там «закусочной». Впоследствие у отдельного входа в подвал был построен капитальный торговый комплекс, закрывший собой окна выставочного зала. В разное время там размещались бары и магазины одежды, недавно там открыли магазин секонд-хенд.

Алексей Пелипас и Владислав Чайка

Во время дебатов кандидатов в мэры Владислав Чайка заявил, что тетя Александра Сенкевича лично просила его закрыть окна муниципального выставочного зала на Соборной, поэтому он сделал надстройку над приватизированным подвалом.

Мэр Николаева Александр Сенкевич тогда пообещал продолжить борьбу с незаконными будками, в том числе и ларьками, принадлежащими Владиславу Чайке.