В Мьянме, где продолжаются протесты после военного переворота 19 февраля умерла 20-летняя девушка, которой выстрелили в голову. Она стала первой жертвой протестов, охвативших страну 1 февраля.

Об этом сообщает BBC.

Погибшую звали Мья Тхве Тхве Хайнинг. Ее ранили 9 февраля — в тот день полиция разгоняла масштабные протесты в столице Нейпьидо с применением водометов, а также резиновых и боевых пуль. Врачи рассказали, что у девушки ранение именно огнестрельное. После госпитализации она была на аппарате искусственной вентиляции легких. Результаты вскрытия пришлют власти.

Мья работала в продуктовом магазине. Ей исполнилось 20 лет уже в больнице.

Вскоре после ее госпитализации служба BBC поговорила с сотрудниками больницы, и те подтвердили, что девушка получила серьезную травму головы. Врач, пожелавший остаться неизвестным, сообщил правозащитной организации Human Rights Watch, что травмы свидетельствуют о применении огнестрельного оружия: металлическая пуля вошла в голову в районе правого уха.

Отметим, что именно из-за выстрела в нее президент США Джо Байден одобрил указ о введении санкций в отношении лидеров военного переворота в Мьянме.

В воскресенье, 14 февраля, силовики открыли огонь по протестующим в столице северного штата Качин, городе Мьичина. Военная техника также появилась на улицах многих городов в воскресенье.

Напомним, что 1 февраля военные Мьянмы взяли страну под свой контроль. Они задержали фактического лидера страны, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, президента Мьянмы Он Мьин и других членов политического руководства. В стране ввели военное положение, отключили телевидение и связь.

Поводом для переворота стала запланированная на 1 февраля инаугурация нового парламента страны. Кандидаты от правящей партии НИЛ получили 83% мест в парламенте. Отношения между военными и политическим руководством страны обострились после выборов, прошедших в ноябре. Военные заявили, что партия прибегла к махинациям во время голосования.

Несколькими днями ранее, 10 февраля, сообщалось, что в городах Мьянмы пятый день подряд продолжаются массовые митинги против военной диктатуры, несмотря на запрет на проведение массовых собраний и ночной комендантский час. Самые масштабные акции в столице Нейпьидо, Янгоне и Мандалае.

Спустя пару дней, 13 февраля, военнослужащим Мьянмы приказали захватить семерых известных протестующих против переворота военной хунты в начале февраля, использовав высказывания в Facebook в качестве предлога, ориентировку спустили и на ведущего продемократического активиста Мин Ко Наинга.



