Мосгорсуд признал законным решение Симоновского суда по изменению условного приговора оппозиционеру Алексею Навальному на реальный. Навальный все же будет отбывать наказание в колонии общего режима по делу «Ив Роше».
Об этом сообщило российское агентство ТАСС.
Вместе с тем суд засчитал время, которое Навальный провел под домашним арестом и в СИЗО. Российский оппозиционер проведет в колонии общего режима 2 года и 5 месяцев.
— Заслушав мнения сторон, суд принял решение первой инстанции изменить. Зачесть в срок наказания время, проведенное осужденным Навальным с 28 февраля 2014 года по 30 декабря 2014 года. В остальной части оставить решение Симоновского суда без изменения, а жалобу защиты Навального — без удовлетворения, — заявил председательствующий судья.
Напомним, Европейский суд по правам человека потребовал от России немедленного освобождения Навального. Суд руководствовался экстренным правилом, которое применяется очень редко.
Ранее суд Москвы решил отправить Алексея Навального в колонию общего режима отбывать наказание по делу «Ив Роше». В колонии оппозиционер проведет 2,5 года.
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Мосгорсуд признал законным решение Симоновского суда по изменению условного приговора оппозиционеру Алексею Навальному на реальный. Навальный все же будет отбывать наказание в колонии общего режима по делу «Ив Роше».
Об этом сообщило российское агентство ТАСС.
Вместе с тем суд засчитал время, которое Навальный провел под домашним арестом и в СИЗО. Российский оппозиционер проведет в колонии общего режима 2 года и 5 месяцев.
— Заслушав мнения сторон, суд принял решение первой инстанции изменить. Зачесть в срок наказания время, проведенное осужденным Навальным с 28 февраля 2014 года по 30 декабря 2014 года. В остальной части оставить решение Симоновского суда без изменения, а жалобу защиты Навального — без удовлетворения, — заявил председательствующий судья.
Напомним, Европейский суд по правам человека потребовал от России немедленного освобождения Навального. Суд руководствовался экстренным правилом, которое применяется очень редко.
Ранее суд Москвы решил отправить Алексея Навального в колонию общего режима отбывать наказание по делу «Ив Роше». В колонии оппозиционер проведет 2,5 года.
Лидеры Великобритании, Германии и Франции присоединились к требованию освободить российского оппозиционера Алексея Навального.