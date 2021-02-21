Пятый президент и лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко выразил одобрение решению Совета национальной безопасности и обороны относительно санкций против кума президента РФ Виктора Медведчука.

Об этом говорится в сообщении политика, опубликованном вечером в субботу, 20 февраля, в Facebook.

— Поддерживаю решение СНБО и обнародованый в субботу Указ Президента о применении санкций в отношении Виктора Медведчука как политическое решение, которое отвечает национальным интересам, — написал Петр Порошенко.

Также политик заявил, что высоко оценил работу спецслужб, которые занимались сбором доказательств вины подсанкционных лиц.

— Ожидаю от СБУ и ГПУ немедленных процессуальных действий в отношении народных депутатов, которые попали под санкции, а именно — представление в суд об избрании меры пресечения, которая не может быть иной, чем арест, — добавил Петр Порошенко.

Напомним, 19 февраля СНБО ввел санкции против одного из лидеров «ОПЗЖ» Виктора Медведчука, его супруги Оксаны Марченко, ряда граждан РФ, а также против гражданской жены соратника Медведчука Тараса Козака — Натальи Лавренюк.

После этого украинская телеведущая Оксана Марченко объявила о вступлении в партию «Оппозиционная платформа — За жизнь», главой политсовета которой является ее муж, кум российского президента Путина Виктор Медведчук.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против народного депутата Виктора Медведчука. Санкции рассчитаны на три года.