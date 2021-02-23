Правительство Украины обратилось в Европейский суд по правам человека с обвинениями против Российской Федерации.

Эту информацию Европейской правде подтвердили в пресс-службе ЕСПЧ.

— Правительство Украины подало новое заявление в Европейский суд по правам человека против Российской Федерации. Дело касается утверждений украинского правительства о продолжающейся административной практике Российской Федерации, которая заключается в целенаправленных убийствах тех, кого считают оппонентами РФ, на территории России и других государств, — сообщили в Страсбурге.

В ЕСПЧ пока не уточняют содержание украинской жалобы, однако Европейская правда выяснила, что одним из эпизодов, который фигурирует в обвинениях, является покушение на убийство одного из лидеров российской оппозиции Алексея Навального с использованием нервно-паралитического вещества «Новичок», которое есть в распоряжении только российских спецслужб.

Информацию о том, что жалоба Украины касается Навального, в комментарии Европейской правде подтвердил также правительственный уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина, объяснив, что украинская жалоба утверждает, что это убийство каким-то образом касается Украины.

— Нет обязанности для стран обосновывать связь с жалобой, наше государство просто сообщает о системном нарушении прав человека другим государством, а именно Российской Федерацией, — заявил он.

Присутствие Навального в перечне жертв нападений официальной власти РФ, впрочем, делает украинскую жалобу соответствующей требованиям ЕСПЧ относительно сроков давности. В жалобе фигурируют также убийства, совершенные на территории Украины.

— Речь идет о системных убийствах тех, кого считают врагами России, как то сотрудников военной разведки и СБУ, которых убили в Киеве и Мариуполе, — пояснил Иван Лищина.

Как известно, 27 июня 2017 году в Киеве в результате подрыва автомобиля погиб полковник ГУР Минобороны Максим Шаповал. 31 марта того же года в результате похожего теракта погиб полковник контрразведки СБУ Александр Хараберюш.

В Страсбурге уточняют, что в иске речь идет также об убийствах за пределами стран Совета Европы.

— Украинское правительство также заявляет об административной практике Российской Федерации в нерасследовании этих убийств и умышленном проведении операций сокрытия, направленных на разочарование в усилиях по поиску ответственных лиц, — пояснили в ЕСПЧ.

Речь идет об убийстве одного из чеченских лидеров Зелимхана Яндарбиева, которое было совершено 13 февраля 2004 года в Катаре, также путем подрыва автомобиля. Тогда власти Катара арестовали исполнителей — россиян, работавших временными сотрудниками посольства, и установили, что взрывное устройство в Доху отправили из РФ по дипломатическим каналам. В конце концов власти РФ официально признали, что были организатором этого убийства, и принесли извинения Катару.

Этот эпизод, в котором вина РФ официально доказана, стал в жалобе Украины доказательством того, что Россия действительно практикует политические убийства своих оппонентов.

Напомним, суд в Москве принял решение, что российский оппозиционер Алексей Навальный должен сесть в тюрьму более чем на 2,5 года.

В то же время, лидеры Великобритании, Германии и Франции присоединились к требованию освободить российского оппозиционера Алексея Навального, которого суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы.

После этого министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг 21 февраля заявил, что следует ожидать принятия Евросоюзом новых антироссийских санкций за заключение оппозиционера Алексея Навального.