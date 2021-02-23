Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Игорь Негулевский поддержал решение Приморского районного суда Одессы, который приговорил активиста Сергея Стерненка до 7 лет и трех месяцев лишения свободы.
Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.
Политик раскритиковал заявления Сергея Стерненко о том, что его судебный приговор является «политическим заказом власти» и предложил ему »снять со своей головы корону».
— Сегодня одесском «активисту» Сергею Стерненку дали семь лет. Он, как это у нас принято, сразу начал говорить о политическом заказе. Вопрос — теперь у каждого, кто собрал себе несколько сотен «сторонников», есть своя собственная индульгенция? Можно совершать преступления и думать, что все обойдется? Нет, не обойдется. А по политическому заказу — на мой взгляд у господина Стерненко сильно завышенное чувство собственного величия. Корону надо снять, за семь лет сильно надавит на голову, — написал народный депутат.
Также отметим, что Игорь Негулевский проиллюстрировал свой пост фото-коллажем с изображением Сергея Стерненко за решеткой.
Напомним, во вторник, 23 февраля, Приморский районный суд Одессы приговорил активиста Сергея Стерненка до 7 лет и трех месяцев лишения свободы с конфискацией половины имущества. Ему обвиняют в похищении бывшего депутата Сергея Щербича в 2015 году.
Сергей Стерненко после обвинительного приговора по делу о похищении поговорил с президентом Владимиром Зеленским.
После ареста Сергея Стерненко, его сторонники анонсировали почти 10 акций в его поддержку в различных городах.
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Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Игорь Негулевский поддержал решение Приморского районного суда Одессы, который приговорил активиста Сергея Стерненка до 7 лет и трех месяцев лишения свободы.
Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.
Политик раскритиковал заявления Сергея Стерненко о том, что его судебный приговор является «политическим заказом власти» и предложил ему »снять со своей головы корону».
— Сегодня одесском «активисту» Сергею Стерненку дали семь лет. Он, как это у нас принято, сразу начал говорить о политическом заказе. Вопрос — теперь у каждого, кто собрал себе несколько сотен «сторонников», есть своя собственная индульгенция? Можно совершать преступления и думать, что все обойдется? Нет, не обойдется. А по политическому заказу — на мой взгляд у господина Стерненко сильно завышенное чувство собственного величия. Корону надо снять, за семь лет сильно надавит на голову, — написал народный депутат.
Также отметим, что Игорь Негулевский проиллюстрировал свой пост фото-коллажем с изображением Сергея Стерненко за решеткой.
Напомним, во вторник, 23 февраля, Приморский районный суд Одессы приговорил активиста Сергея Стерненка до 7 лет и трех месяцев лишения свободы с конфискацией половины имущества. Ему обвиняют в похищении бывшего депутата Сергея Щербича в 2015 году.
Сергей Стерненко после обвинительного приговора по делу о похищении поговорил с президентом Владимиром Зеленским.
После ареста Сергея Стерненко, его сторонники анонсировали почти 10 акций в его поддержку в различных городах.