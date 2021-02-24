Протестующие на ул. Банковой под зданием Офиса президента объявили о бессрочной акции протеста с субботы.

Об этом сообщается на странице активиста Сергея Стерненко в facebook.

— Власть не до конца поняла, что времена бесправия и произвола заканчиваются. Поэтому мы не собираемся останавливаться и объявляем бессрочную акцию протеста, которая продлится до того момента, пока Сергей Стерненко будет не на свободе, —написано на странице активиста.

В сообщении отмечается, что митингующие будут находиться на Банковой «столько, сколько нужно».

Также анонсирован митинг у здания Офиса президента в 12.00 субботы, 27 февраля.

Между тем, в полиции сообщили, что в результате столкновений ожоги глаз получили полицейские и военнослужащие Нацгвардии.

По данным правоохранителей, во время акции пртеста участники использовали газовые баллончики и файеры.

— В результате ожоги глаз получили 27 полицейских и военнослужащих Нацгвардии, — говорится в сообщении полиции.

Как сообщалось, во время митинга в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко на Банковой задержали 17 человек. По факту столкновений под Офисом президента правоохранители возбудили уголовное дело.

Сегодня вечером, 23 февраля, в Николаеве у стен Николаевского областного совета прошла акция протеста в поддержку Сергея Стерненко. Во Львове на площади Рынок также собрались люди в поддержку активиста «Сегодня — его, а завтра — всех нас».

Напомним, Приморский районный суд Одессы 23 февраля признал Сергея Стерненко виновным в похищении человека по предварительному сговору группы лиц, а также в незаконном хранении оружия и приговорил к 7 годам 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества. До обжалования приговора ему избрана мера пресечения — содержание под стражей.