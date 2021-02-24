В Николаеве уже 20 человек повторно заразились коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом во время прямого эфира в социальных сетях во вторник, 23 февраля, рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич.

Городской голова отмечает, что подобные случаи свидетельствуют о том, что антитела у переболевших сохраняются в организме незначительное время, из-за чего вакцину от короанвируса вероятнее всего необходимо будет применять не один раз.

– В Николаеве тех, кто переболел дважды уже больше 20. Это значит, что антитела у переболевших не сохраняются длительное время. То есть, необходимо вакцинироваться, возможно, ежегодно, как от гриппа, - сказал Александр Сенкевич.

По словам мэра, в ближайшие дни вакцина уже появится в Николаеве. При этом, Александр Сенкевич напомнил горожанам о важности заключения деклараций с семейным врачом перед процедурой вакцинации коронавирусной инфекции COVID-19.

Как известно, во вторник, 23 февраля, в Украину доставили первую партию препарата компании AstraZeneca, которую первыми получат Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая области и Киев.

Однако, в управлении здравоохранения Николаевской облгосадминистрации пока не знают, когда вакцина от коронавируса поступит в регион.