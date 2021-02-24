Украинские аграрии готовы объявить всеукраинскую забастовку в случае, если Верховная Рада до 16 марта не примет решение об отмене лицензий для фермеров на хранение топлива.

Об этом шла речь сегодня, 24 февраля, во время пресс-конференции представителей Всеукраинского конгресса фермеров, - передают НикВести.

Аграрии требуют продлить мораторий на проверки до конца карантина, заменить лицензирование хранения горючего простым декларированием, отменить полумиллионного штрафа и вернуть спецрежим НДС. Свои предложения неоднократно подавали аграрному и налоговому комитетам ВР. Результатов до сих пор нет, поэтому фермеры вынуждены идти на радикальные меры.

Глава Всеукраинского конгресса фермеров Иван Слободяник рассказал, что уже больше года аграрное сообщество испытывает террор со стороны налоговой.

— Все началось с блокирования налоговых накладных, массового блокирования, такого, с которым никто никогда не сталкивался. С этой проблемой мы еще как-то могли справиться, хотя это создало невероятные хлопоты для аграриев, потому что это и недоплаченные деньги, и сорванные контракты, и просто усложненная работа. Но то, что сейчас начало происходить, начиная с осени, а именно, отмена лицензии на хранение топлива и штрафы по 500 тысяч гривен, у которых по 100 — по 500 гектар, это иначе как диверсией против украинского народа и против фермерства назвать нельзя. Что происходит? Год назад по инициативе Гетьманцева было проголосовано так называемое лицензирование хранения топлива, которого раньше никогда не было, - рассказал Иван Слободяник.

Он допускает, что этот закон был принят в интересах нефтяных компаний и заправочных станций и привело к тому, что фермерские хозяйства оказались под угрозой прекращения своей деятельности. При этом, от этого никак не страдают крупные сельскохозяйственные предприятия.

— Скорее всего, это было пролоббировано какими-то сетями, нефтяными компаниями, заправочными станциями. Но закончилось это тем, что фактически сегодня останавливаются предприятия. К кому идут штрафовать? Не идут к крупным, потому что у них есть деньги, они влиятельные и могут себе позволить организовать все с требованиями, которые средний фермер выдержать не может. И не идут к совсем мелким, потому что их пощипать не за что. Идут к фермерам, у которых 300 - 500 гектаров с надеждой что-то с них содрать, - рассказал Иван Слободяник.

По его словам, для фермера, у которого есть 100 - 500 гектаров земли, штраф на сумму 500 тысяч гривен означает, что он не сможет восстановить свою деятельность.

— Происходят маразматические вещи. Например, приходит налоговик, прием абсурдность ситуации состоит в следующем: если у тебя есть лицензия, то к тебе может прийти налоговик и оштрафовать. Если у тебя нет лицензии, то вроде бы и проверять тебя нет оснований. И в этом абсурд. Потому что когда ты едешь по трассе, стоит ДТ - ДТ, то есть, это дизтопливо можно слить, его там купить - там налоговой нет, а тут встречают прям возле дома, возле дороги, около ворот набирают уже налоговиков, и если ты, к примеру, не хочешь договориться за 2 тысячи гривен с куба - тебе впаяют штраф 500 тысяч гривен. Вы понимаете, что 500 тысяч гривен штраф - это значит, что это фермерское хозяйство уже никогда не восстановится. Потому что для хозяйства 100 - 500 гектаров это фактически деньги на как минимум год, а то и в условиях засухи может быть и два, и три года заработка. Это фактически уничтожение аграрного сектора, я иначе эту ситуацию назвать не могу, - сказал Иван Слободяник.

Он рассказал, что Всеукраинский конгресс фермеров требует, чтобы налоговая немедленно прекратила штрафовать фермеров, прекратила проверки, а лицензии были отменены.

— В Верховной Раде мы сегодня регистрируем законопроект. Мы требуем заменить лицензирование простым декларированием, как это фактически было раньше. Раньше и декларирования не было, просто велся учет топлива на предприятиях. Но мы сейчас требуем заменить это декларированием и уменьшить штраф от этого декларирования в 10 раз, если уже такой злой фермер не хочет задекларироваться. Соответственно, это декларирование уберет требования по лицензированию и фактически прекратит эту вакханалию со стороны налоговой. Мы даем власти время до 16 марта. 16 марта мы выйдем с предупредительным страйком по областях и в Киеве, - рассказал Иван Слободяник.

На пресс-конференции выступил также глава Конгресса фермеров Днепропетровщины Анатолий Гайворонский.

— Складывается такое впечатление, что наше государство хочет уничтожить средний и малый бизнес в аграрной сфере. Сначала они забрали льготу по НДС, таким образом заставили средний и малый бизнес платить этот налог, а крупный бизнес, наоборот, им еще шла компенсация по НДС. Второе, то что обложили лицензированием. Я понимаю за крупные компании, у них есть юристы, туда никто не полезет, потому что там по рукам дадут. А мелкие фермеры, у них юристов нет, там 500, 300, 200 гектаров, безусловно, они попадают под удар налоговиков. Таким образом, спрашивается, зачем лицензирование этому бизнесу? Зачем фермерам лицензирование? Они ж не являются продавцами этой продукции, они просто потребители. Таким образом, приходиться фермерам с 3,5 гектарами, кто там занимается семейным бизнесом, также брать лицензии на хранение топлива. Третье, это перевозка селитры. Приходит вагон на станцию, он дошел нормально, его никто не останавливал. Теперь, когда перевозишь его домой, начинаются проблемы с полицией. Безусловно, все перевозят, но платят по 500 гривен полиции, чтобы можно было проехать. Четвертое, это перевозка крупногабаритной техники. Сейчас начинается посевная кампания, это золотые дни для полиции - они сейчас будут в селе, около села, кругом, где только можно, чтобы выловить фермера и оштрафовать его. Это все коррупционные составляющие, на которых наживаются определенные государственные структуры. В каждой европейской стране создают условия для того, чтобы меньше проблем было у сельхозпроизводителя, у среднего и малого бизнеса, чтобы они развивались. У нас же сделали проблему для того, чтобы наживаться и мешать людям работать. Государство должно делать так, чтобы гордость была у каждого гражданина Украины за свою страну, а не унижение. Мы видим только одно унижение. Фермеры - это не те люди, которые хотят идти на какую-то демонстрацию, поверьте, у нас работы хватает. Лучше было бы, если бы к нам прислушались, чтобы решить эту проблему, и мы спокойно занимались подготовкой к посевной, - сказал Анатолий Гайворонский.

Одним из участников мероприятия стал также николаевский аграрий, депутат областного совета Руслан Нерода. Он рассказал об акции протеста, которая прошла сегодня в Николаеве у здания налоговой. Представители агробизнеса выступили против больших штрафов за нарушение новых условий хранения топлива и необходимости получения специальных лицензий.

По словам Руслана Нероды, если до 16 марта вопрос с проверками не будет решен, фермеры устроят «аграрный локдаун» и перекроют движение транспорта.

— Это проблема не только аграриев, но всех, кто хранит топливо. Транспортники настроены еще более агрессивно, чем аграрии. Эта проблема будет усугубляться, если ее не решить. Сегодня вышли аграрии, вынесли канистру 20-литровую с соляркой и показали, что за эту канистру можно получить 500 тысяч гривен штрафа. Я не знаю, какой ущерб государству принесли те, кто хранит топливо, что за неправильное хранение топлива или ошибки в запятых или в документах, можно получить 500 тысяч штрафа. Сегодня аграрии Николаевщины дали до 16 числа время для решения этого вопроса. 16-го числа все выйдут под администрацию, будет такой, сегодня не хотели перекрывать трассы, не хотели мешать людям, потому что все работают. Поэтому, сегодня несколько десятков машин и тракторов приехали под налоговую просто для того, чтобы показать, что мы можем сделать. В следующий раз приедут сотни машин и будут перекрывать… Будут гораздо более серьезные последствия. Я бы не хотел, чтобы мы до такого доходили, я не вижу проблемы в том, чтобы этот вопрос урегулировать и завязать сегодня с проверками. Под эгидой борьбы с нелегальным оборотом топлива, под эгидой борьбы с какими-то скрутками и отмыванием, мы приходим в реальный сектор к реальному бизнесу и просто их кошмарим, выворачиваем наизнанку что надо и что не надо, и в итоге получают штрафы те, кто работает легально. Если государство нас не услышит и мы не вернем себе уважение бизнеса, аграриев, перевозчиков, всех, кто сегодня страдает от этих чрезмерных проверок, то будем просто делать такой аграрный локдаун и перекрывать все, что можно. Настрой очень радикальный, и это не то, чем мы должны заниматься. Сегодня стоит прекрасная погода, мы должны удобрять нашу пшеницу, озимые, потому что мы же гордимся очень тем, что мы производим очень много зерновых, и мы в лидерах везде, весь мир знает, что Украина в лидерах по производству, но почему-то наше государство не ценит это, а наоборот хочет задавить наших аграриев, - сказал Руслан Нерода.

Ранее сообщалось, что в Главном управлении Государственной налоговой службы в Николаевской области пояснили, что инспекторы вынуждены выполнять закон и выписывать штрафы по полмиллиона гривен предпринимателям за оформление лицензии на хранение топлива после 1 апреля 2020 года.

Напомним, глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким обратился к Кабинету министров и Верховной Раде с просьбой пересмотреть принятый закон, который обязывает аграриев получать лицензии на хранение топлива и устанавливает для них штрафы в 500 тысяч гривен.