В Главном управлении Государственной налоговой службы в Николаевской области пояснили, что инспекторы вынуждены выполнять закон и выписывать штрафы по полмиллиона гривен предпринимателям за оформление лицензии на хранение топлива после 1 апреля 2020 года.

Об этом в среду, 24 февраля, в ходе митингов аграриев под зданием возле Главного управления Государственной налоговой службы, заявил исполняющий обязанности главы ГФС в Николаевской области Дмитрий Прокофьев, передает корреспондент НикВести.

Дмитрий Прокофьев

Выступая перед митингующими Дмитрий Прокофьев отметил, что налоговая служба не может изменить принятый Верховной Радой закон и вынуждены его выполнять штрафуют нарушителей. По его мнению, у аграриев было достаточно времени в полтора года, чтобы оформить необходимые лицензии на хранение топлива.

— Поймите, налоговая работает исключительно по закону! Так прописан закон на сегодняшний день. Его не могу отменить. Я должен его выполнять. У нас более 1400 предприятий получили лицензии, мы же провели проверку только по 20. Проверки проводились по предприятиям, которые не своевременно получили лицензии. У вас (аграриев, - прим.) было полтора года на то, чтобы получить лицензии. Мы выписали всего 8 штрафов. Полтора года было на то, чтобы получить лицензии, потому, кто не успел их получить тот и получает штрафы в 500 тысяч гривен, — заявил Дмитрий Прокофьев.

Напомним, николаевский аграрий, депутат областного совета Руслан Нерода раскритиковал Государственную налоговую службу, которая принялась массово штрафовать фермеров за нарушения в хранении горючего.

В Главном управлении Государственной налоговой службы в Николаевской области прокомментировали штрафы по полмиллиона гривен, которые выписали предпринимателям за оформление лицензии на хранение топлива после 1 апреля 2020 года. Налоговики отметили, что делают свою работу и обязаны применять штрафные санкции.

Глава общественной организации «Агро-сила» Сергей Протченко призвал президента Украины Владимира Зеленского и народных депутатов пересмотреть принятый Верховной Радой закон, в соответствии с которым аграриев начали штрафовать на 500 тысяч гривен.

Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким обратился к Кабинету министров и Верховной Раде с просьбой пересмотреть принятый закон, который обязывает аграриев получать лицензии на хранение топлива и устанавливает для них штрафы в 500 тысяч гривен.