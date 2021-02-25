Российского оппозиционера Алексея Навального этапировали из московского СИЗО-1 «Матросская тишина», несмотря на то, что апелляцию на приговор по делу о клевете на ветерана еще не рассматривали.
Об этом сообщил его адвокат Вадим Кобзев, пишет Интерфакс.
— Сегодня, когда я пришел в СИЗО, чтобы встретиться с Навальным, мне сообщили, что он убыл из СИЗО. Куда убыл, мне не сказали, скорее всего в колонию, но возможно еще куда-то, - рассказал Вадим Кобзев.
Адвокат Ольга Михайлова рассказала, что защите отказались сообщать, куда и зачем его увезли. Она также подчеркнула, что этапирование до апелляции незаконно.
Напомним, суд в Москве принял решение, что российский оппозиционер Алексей Навальный должен сесть в тюрьму более чем на 2,5 года.
В то же время, лидеры Великобритании, Германии и Франции присоединились к требованию освободить российского оппозиционера Алексея Навального, которого суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы.
После этого министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг 21 февраля заявил, что следует ожидать принятия Евросоюзом новых антироссийских санкций за заключение оппозиционера Алексея Навального.
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Российского оппозиционера Алексея Навального этапировали из московского СИЗО-1 «Матросская тишина», несмотря на то, что апелляцию на приговор по делу о клевете на ветерана еще не рассматривали.
Об этом сообщил его адвокат Вадим Кобзев, пишет Интерфакс.
— Сегодня, когда я пришел в СИЗО, чтобы встретиться с Навальным, мне сообщили, что он убыл из СИЗО. Куда убыл, мне не сказали, скорее всего в колонию, но возможно еще куда-то, - рассказал Вадим Кобзев.
Адвокат Ольга Михайлова рассказала, что защите отказались сообщать, куда и зачем его увезли. Она также подчеркнула, что этапирование до апелляции незаконно.
Напомним, суд в Москве принял решение, что российский оппозиционер Алексей Навальный должен сесть в тюрьму более чем на 2,5 года.
В то же время, лидеры Великобритании, Германии и Франции присоединились к требованию освободить российского оппозиционера Алексея Навального, которого суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы.
После этого министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг 21 февраля заявил, что следует ожидать принятия Евросоюзом новых антироссийских санкций за заключение оппозиционера Алексея Навального.