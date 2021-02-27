Под Офисом президента в Киеве началась акция протеста в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко.

Об этом сообщает Бабель.

У здания собрались свыше тысячи человек, и участники продолжают подходить. Проходы в Офис президента открыты, на территории перед президентской администрацией остается полиция диалога, незначительное количество правоохранителей контролируют вход в ОП.

Участники акции пришли с плакатами Free Sternenko, «Нет политическим репрессиям» и требованиями уволить заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова. Кроме того, на место прибыла аудиотехника.

Вместе с тем значительное количество полицейской техники находится на улице Лютеранской. Также вблизи улицы Банковой замечены по меньшей мере семь автобусов Национальной гвардии.

Напомним, во вторник, 23 февраля, Приморский районный суд Одессы приговорил активиста Сергея Стерненка до 7 лет и трех месяцев лишения свободы с конфискацией половины имущества. Ему обвиняют в похищении бывшего депутата Сергея Щербича в 2015 году.

Сергей Стерненко после обвинительного приговора по делу о похищении поговорил с президентом Владимиром Зеленским.

После ареста Сергея Стерненко, его сторонники анонсировали почти 10 акций в его поддержку в различных городах.