В субботу в одесском следственном изоляторе, где содержится Сергей Стерненко, произошел пожар, который оперативно потушили.
Об этом сообщил отдел коммуникации государственной уголовно-исполнительной службы в комментарии Украинской правде.
В ведомстве отметили, что возгорание было в пищевом блоке СИЗО, его быстро ликвидировали. Вследствие инцидента никто не пострадал.
В одесском телеграм-канале появилось видео с уточнение, что горит СИЗО на улице Водопроводной.
Позже видео опубликовало местное издание «Думская».
В Департаменте по вопросам исполнения уголовных наказаний рассказали, что пожар произошел в 19:50 в результате неосторожного обращения с огнем. Возгорание произошло в подсобном помещении для хозяйственного инвентаря, которое примыкает к пищеблоку государственного учреждения "Одесский следственный изолятор".
В результате пожара была повреждена кровля площадью 5 кв.м.
– Травмированных среди осужденных и сотрудников нет. Пищеблок учреждения работает в штатном режиме. Пожар ликвидирован в 20:40, - говорится в сообщении.
Напомним, во вторник, 23 февраля, Приморский районный суд Одессы приговорил активиста Сергея Стерненка до 7 лет и трех месяцев лишения свободы с конфискацией половины имущества. Ему обвиняют в похищении бывшего депутата Сергея Щербича в 2015 году.
Сергей Стерненко после обвинительного приговора по делу о похищении поговорил с президентом Владимиром Зеленским.
После ареста Сергея Стерненко, его сторонники анонсировали почти 10 акций в его поддержку в различных городах.
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В субботу в одесском следственном изоляторе, где содержится Сергей Стерненко, произошел пожар, который оперативно потушили.
Об этом сообщил отдел коммуникации государственной уголовно-исполнительной службы в комментарии Украинской правде.
В ведомстве отметили, что возгорание было в пищевом блоке СИЗО, его быстро ликвидировали. Вследствие инцидента никто не пострадал.
В одесском телеграм-канале появилось видео с уточнение, что горит СИЗО на улице Водопроводной.
Позже видео опубликовало местное издание «Думская».
В Департаменте по вопросам исполнения уголовных наказаний рассказали, что пожар произошел в 19:50 в результате неосторожного обращения с огнем. Возгорание произошло в подсобном помещении для хозяйственного инвентаря, которое примыкает к пищеблоку государственного учреждения "Одесский следственный изолятор".
В результате пожара была повреждена кровля площадью 5 кв.м.
– Травмированных среди осужденных и сотрудников нет. Пищеблок учреждения работает в штатном режиме. Пожар ликвидирован в 20:40, - говорится в сообщении.
Напомним, во вторник, 23 февраля, Приморский районный суд Одессы приговорил активиста Сергея Стерненка до 7 лет и трех месяцев лишения свободы с конфискацией половины имущества. Ему обвиняют в похищении бывшего депутата Сергея Щербича в 2015 году.
Сергей Стерненко после обвинительного приговора по делу о похищении поговорил с президентом Владимиром Зеленским.
После ареста Сергея Стерненко, его сторонники анонсировали почти 10 акций в его поддержку в различных городах.