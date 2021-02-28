В субботу в одесском следственном изоляторе, где содержится Сергей Стерненко, произошел пожар, который оперативно потушили.

Об этом сообщил отдел коммуникации государственной уголовно-исполнительной службы в комментарии Украинской правде.

В ведомстве отметили, что возгорание было в пищевом блоке СИЗО, его быстро ликвидировали. Вследствие инцидента никто не пострадал.

В одесском телеграм-канале появилось видео с уточнение, что горит СИЗО на улице Водопроводной.

Позже видео опубликовало местное издание «Думская».

В Департаменте по вопросам исполнения уголовных наказаний рассказали, что пожар произошел в 19:50 в результате неосторожного обращения с огнем. Возгорание произошло в подсобном помещении для хозяйственного инвентаря, которое примыкает к пищеблоку государственного учреждения "Одесский следственный изолятор".

В результате пожара была повреждена кровля площадью 5 кв.м.

– Травмированных среди осужденных и сотрудников нет. Пищеблок учреждения работает в штатном режиме. Пожар ликвидирован в 20:40, - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 23 февраля, Приморский районный суд Одессы приговорил активиста Сергея Стерненка до 7 лет и трех месяцев лишения свободы с конфискацией половины имущества. Ему обвиняют в похищении бывшего депутата Сергея Щербича в 2015 году.

Сергей Стерненко после обвинительного приговора по делу о похищении поговорил с президентом Владимиром Зеленским.

После ареста Сергея Стерненко, его сторонники анонсировали почти 10 акций в его поддержку в различных городах.