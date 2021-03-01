Российского оппозиционера Алексея Навального перевели в колонию во Владимирской области, которую называют «красной зоной» из-за полного контроля администрации над жизнью заключенных. Исправительное учреждение в ста километрах от Москвы известно своими жесткими правилами.
Об этом пишет TheБабель.
Один из «выпускников» Владимирской колонии — оппозиционный активист Константин Котов, который отбыл там 1,5 года наказания и вышел на свободу в декабре.
По его словам, заключенных постоянно запугивают — в частности, бесконечными наказаниями за такие нарушения, как отказ здороваться с тюремщиками или одолжение вещей у других заключенных.
— Алексея ждут тяжелые времена. Администрация следит за каждым вашим шагом, - прокомментировал Константин Котов переведение Алексея Навального во Владимирскую колонию.
По словам активиста, к известным общественным деятелям насилие не применяют, однако их подвергают «чрезвычайному психологическому давлению». По словам адвоката Марии Эйсмонт, Котов отказался от конфиденциальных встреч с ней уже на второй день пребывания в колонии.
— Если бы я была тюремной службой и хотела сделать жизнь Навального как можно более невыносимой, я бы направила его именно в эту колонию, - сказала Мария Эйсмонт.
По словам Алексея Навального, его классифицировали как склонного к побегу, поэтому он не сможет получить досрочное освобождение, а администрация исправительного учреждения установила за ним усиленный надзор.
Напомним, суд в Москве принял решение, что российский оппозиционер Алексей Навальный должен сесть в тюрьму более чем на 2,5 года.
В то же время, лидеры Великобритании, Германии и Франции присоединились к требованию освободить российского оппозиционера Алексея Навального, которого суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы.
После этого министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг 21 февраля заявил, что следует ожидать принятия Евросоюзом новых антироссийских санкций за заключение оппозиционера Алексея Навального.
Российского оппозиционера Алексея Навального перевели в колонию во Владимирской области, которую называют «красной зоной» из-за полного контроля администрации над жизнью заключенных. Исправительное учреждение в ста километрах от Москвы известно своими жесткими правилами.
Об этом пишет TheБабель.
Один из «выпускников» Владимирской колонии — оппозиционный активист Константин Котов, который отбыл там 1,5 года наказания и вышел на свободу в декабре.
По его словам, заключенных постоянно запугивают — в частности, бесконечными наказаниями за такие нарушения, как отказ здороваться с тюремщиками или одолжение вещей у других заключенных.
— Алексея ждут тяжелые времена. Администрация следит за каждым вашим шагом, - прокомментировал Константин Котов переведение Алексея Навального во Владимирскую колонию.
По словам активиста, к известным общественным деятелям насилие не применяют, однако их подвергают «чрезвычайному психологическому давлению». По словам адвоката Марии Эйсмонт, Котов отказался от конфиденциальных встреч с ней уже на второй день пребывания в колонии.
— Если бы я была тюремной службой и хотела сделать жизнь Навального как можно более невыносимой, я бы направила его именно в эту колонию, - сказала Мария Эйсмонт.
По словам Алексея Навального, его классифицировали как склонного к побегу, поэтому он не сможет получить досрочное освобождение, а администрация исправительного учреждения установила за ним усиленный надзор.
Напомним, суд в Москве принял решение, что российский оппозиционер Алексей Навальный должен сесть в тюрьму более чем на 2,5 года.
В то же время, лидеры Великобритании, Германии и Франции присоединились к требованию освободить российского оппозиционера Алексея Навального, которого суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы.
После этого министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг 21 февраля заявил, что следует ожидать принятия Евросоюзом новых антироссийских санкций за заключение оппозиционера Алексея Навального.