Российского оппозиционера Алексея Навального перевели в колонию во Владимирской области, которую называют «красной зоной» из-за полного контроля администрации над жизнью заключенных. Исправительное учреждение в ста километрах от Москвы известно своими жесткими правилами.

Об этом пишет TheБабель.

Один из «выпускников» Владимирской колонии — оппозиционный активист Константин Котов, который отбыл там 1,5 года наказания и вышел на свободу в декабре.

По его словам, заключенных постоянно запугивают — в частности, бесконечными наказаниями за такие нарушения, как отказ здороваться с тюремщиками или одолжение вещей у других заключенных.

— Алексея ждут тяжелые времена. Администрация следит за каждым вашим шагом, - прокомментировал Константин Котов переведение Алексея Навального во Владимирскую колонию.

По словам активиста, к известным общественным деятелям насилие не применяют, однако их подвергают «чрезвычайному психологическому давлению». По словам адвоката Марии Эйсмонт, Котов отказался от конфиденциальных встреч с ней уже на второй день пребывания в колонии.

— Если бы я была тюремной службой и хотела сделать жизнь Навального как можно более невыносимой, я бы направила его именно в эту колонию, - сказала Мария Эйсмонт.

По словам Алексея Навального, его классифицировали как склонного к побегу, поэтому он не сможет получить досрочное освобождение, а администрация исправительного учреждения установила за ним усиленный надзор.

Напомним, суд в Москве принял решение, что российский оппозиционер Алексей Навальный должен сесть в тюрьму более чем на 2,5 года.

В то же время, лидеры Великобритании, Германии и Франции присоединились к требованию освободить российского оппозиционера Алексея Навального, которого суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы.

После этого министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг 21 февраля заявил, что следует ожидать принятия Евросоюзом новых антироссийских санкций за заключение оппозиционера Алексея Навального.