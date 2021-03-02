Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что осужденный на 7 лет Сергей Стерненко придумал себе образ революционера.

Об этом он сказал в интервью в программе «VIP с Натальей Мосийчук» на телеканале «1+1».

Арсен Аваков рассказал, что и он и президент Владимир Зеленский узнали о приговоре Стерненко в день его оглашения.

Характеризуя Сергея Стерненко и его влияния на молодежь, глава МВД выразил мнение, что в Украине подменены понятия настоящих героев и героев, которых создали.

– Не надо называть революционерами тех, кто придумал себе образ бунтаря. Если говорим про того же Стерненко... В чем же его героизм? Может, он на фронте был? Может, он в самые тяжелые моменты на Майдане в 2014 году был? Нет. Он появился в самом финише Майдана. Он отличился при различных протестах с острой критикой. Или у него есть опыт каких-то хороших свершений? Я не хочу верить лозунгам и не хочу верить маскам и мифам я хочу видеть конкретику, - заявил Арсен Аваков.

Напомним, во вторник, 23 февраля, Приморский районный суд Одессы приговорил активиста Сергея Стерненка до 7 лет и трех месяцев лишения свободы с конфискацией половины имущества. Ему обвиняют в похищении бывшего депутата Сергея Щербича в 2015 году.

Сергей Стерненко после обвинительного приговора по делу о похищении поговорил с президентом Владимиром Зеленским.

После ареста Сергея Стерненко, его сторонники анонсировали почти 10 акций в его поддержку в различных городах.