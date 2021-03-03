Адвокаты Сергея Стерненко, которого приговорили к семи годам заключения, заявили, что подпись потерпевшего по делу Сергея Щербича на одном из важных документов могли подделать сотрудники полиции. Защитники уже обратились в Государственное бюро расследований.

Об этом говорится в заявлении юридической компании «Миллер».

Адвокаты представили четыре различные документы с материалов уголовного производства по делу якобы похищении Щербича. На каждом из них есть его подпись.

По словам адвокатов, первые три документа были представлены пострадавшим лично. Четвертый же — это протокол следственного эксперимента с участием потерпевшего, к материалам дела его приобщил следователь. Адвокаты считают, что именно на этом документе подпись потерпевшего «существенно отличается» от первых трех.

– Мы убеждены, что в протоколе проведения следственного эксперимента подпись сделана не потерпевшим. И это — серьезное основание считать, что по делу, по которому осудили нашего клиента (Стерненко, - прим.), имело место служебная подделка со стороны сотрудников полиции, - заявили адвокаты.

Они уже обратились с соответствующим заявлением в ГБР о совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 366 Уголовного кодекса.

– После регистрации уголовного производства мы инициируем изъятия указанных документов из материалов судебного дела и направления их на почерковедческую экспертизу. В случае подтверждения подделки подписи, ответственные за это должностные лица должны понести предусмотренную законом ответственность. А суд, в свою очередь, — должен признать такое доказательство недопустимым, - отметили защитники Стерненко.

Напомним, во вторник, 23 февраля, Приморский районный суд Одессы приговорил активиста Сергея Стерненка до 7 лет и трех месяцев лишения свободы с конфискацией половины имущества. Ему обвиняют в похищении бывшего депутата Сергея Щербича в 2015 году.

Сергей Стерненко после обвинительного приговора по делу о похищении поговорил с президентом Владимиром Зеленским.

После ареста Сергея Стерненко, его сторонники анонсировали почти 10 акций в его поддержку в различных городах.