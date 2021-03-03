Глава постоянной комиссии горсовета по вопросам гласности Елена Киселева заявила, что депутат Максим Невенчанный спекулирует на эмоциях других и назвала таких людей, как он, «чмошниками».

Перепалка между главой фракции «Европейская солидарность» Еленой Киселевой и депутатом от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Максимом Невенчанным произошла 3 марта перед заседанием комиссии. Видео опубликовал телеканал «Март». Само заседание не состоялось из-за отсутствия кворума.

К депутатам обратились родители воспитанников детсадов с самостоятельной организацией питания, которые выступают против переведения учреждений в централизованную систему.

Максим Невенчанный начал их поддерживать, на что Елена Киселева отметила, что в вопросе надо детально разобраться. Также она сказала, что на данный момент решение о переводе еще не принято. Максим Невенчанный в ответ заявил, что родителей обманывают.

— Максим, я, конечно, понимаю, что вы можете закат солнца вручную забахать, но только кроме слов, у вас мыльные пузыри, — обратилась к нему Елена Киселева. — Да, мыльные пузыри, — сказал Максим Невенчанный. — Покажите себя в деле.

После этого Елена Киселева обратилась к родителям:

— Все, ребят, я вам хочу сказать честно. При всей моей толерантности, я ненавижу людей, которые тупо спекулируют на эмоциях других. Потому что для меня это... Извините меня, все слушают? Я скажу честно, для меня это чмошники. Все. Поэтому, не зная матчасти, бороться за справедливость — это утопия. Мы изучаем это все, работаем, а далі буде, — заявила она. — А вы потерпите, — сказал Максим Невенчанный. — Они не терпят. У них на сегодняшнюю дату все хорошо, — добавила Елена Киселева.

Напомним, глава фракции «Европейская Солидарность» в Николаевском городском совете Елена Киселева считает, что депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Максим Невенчанный говорит на комиссиях и сессиях по-русски, поскольку пытается привлечь к себе внимание.

Также сообщалось, что депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Максим Невенчанный и Александр Медведев не смогли достигнуть согласия в ходе заседания комиссии по вопросам этики. В итоге Александр Медведев попросил своего коллегу «не базарить».

Ранее, 2 февраля, депутаты Николаевского горсовета на сессии осудили поступок Максима Невенчанного, который опубликовал на своей странице в Facebook скриншот новогоднего поздравления президента РФ Владимира Путина.