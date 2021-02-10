Депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Максим Невенчанный и Александр Медведев не смогли достигнуть согласия в ходе заседания комиссии по вопросам этики.

Когда Максим Невенчанный просил дать ему возможность выступить на комиссии, его однопартиец просил «небазарить», - сообщает корреспондент НикВести.

Во время обсуждения вопроса, касающегося формы пояснительных записок к проектам решения, Максим Невенчанный, который не является членом комиссии, но присутствовал на заседании, начал задавать вопросы специалисту аппарата горсовета, которая была докладчиком.

Глава комиссии, лидер фракции «Европейская солидарность» Елена Киселева обратилась к работнице аппарата с просьбой «не отвлекаться» на Максима Невенчанного.

— Я предлагаю не отвлекаться на лиц, при всем моем уважении, которые имеют право совещательного голоса, — сказала Елена Киселева.



— Я могу тоже говорить, — возразил Максим Невенчанный.



— Вы можете говорить, но по сути, — ответила глава комиссии.



— Перестань, не базарь, — обратился депутат от «ОПЗЖ» Александр Медведев к Максиму Невенчанному.



— Что? — спросил Максим Невенчанный.



— Не базарь, — повторил Александр Медведев.



— Что не базарь? — спросил Максим Невенчанный.

Спустя время Елена Киселева предоставила Максиму Невенчанному слово. Он заявил, что в городском совете и так сложный механизм подачи проекта решения депутатом, а утверждение каких-либо новых форм проектов документов, листов согласований, еще больше усложнит процесс внесения проектов решений по инициативе депутатов.

— Когда вводится определенная форма листа согласования, пояснительной записки это сужает возможности депутата подавать проект решения и появляются формальные причины отказать в проекте решения, как у меня это было по детскому питанию, — сказал Максим Невенчанный.

Его однопартиец Александр Медведев возразил на это следующее:

— Ты приходишь как депутат городского совета. Кладешь своим корявым почерком написанное решение и говоришь: «Будьте добры», — сказал Александр Медведев.



— У меня было написано не корявым почерком, — возразил Максим Невенчанный.



— Я просто говорю тебе, как надо делать, — ответил Александр Медведев.



— Не надо мне говорить, как надо делать. Я же не говорю вам, как надо делать, — сказал Максим Невенчанный.



— Аппарат совета для того и существует, чтобы тебе правильно разработать этот вопрос, — резюмировал Александр Медведев.

Напомним, что 2 февраля депутаты Николаевского горсовета на сессии осудили поступок Максима Невенчанного, который опубликовал на своей странице в Facebook скриншот новогоднего поздравления президента РФ Владимира Путина.

Отметим, что 2 февраля Максим Невенчанный пришел на заседание сессии в сопровождении охраны, так как опасается провокаций в свой адрес.

Ранее сообщалось, что 13 января члены постоянной комиссии горсовета Николаева по вопросам законности и этики не смогли дать оценку действиям депутата горсовета от фракции «Оппозиционная платформы — За жизнь» Максима Невенчанного, который попал в базу сайта «Миротворец» после поздравления с Новым годом фотографией Владимира Путина.

Ранее Елена Киселева пообещала инициировать визит сотрудников СБУ на ближайшую сессию горсовета, чтобы те, имея компетенцию, дали оценку поступку депутата.

9 января в Николаеве на Соборной площади прошла акция «Патриот, поздравь депутата» в поддержку закона против коллаборационистов.

В свою очередь, глава фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Николаевском горсовете Артем Ильюк считает, что активисты пиарят себя, «раскручивая» историю со скриншотом новогоднего поздравления президента РФ, который опубликовал его однопартиец Максим Невенчанный в Facebook.