Глава фракции «Европейская Солидарность» в Николаевском городском совете Елена Киселева считает, что депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Максим Невенчанный говорит на комиссиях и сессиях по-русски, поскольку пытается привлечь к себе внимание.

Об этом шла речь в среду, 24 февраля, на заседании постоянной комиссии по вопросам законности и этики, передают НикВести.

— Максим намеренно привлекает внимание, потому что проблем с общением у него точно никаких нет — он сейчас и турецкий сможет продемонстрировать, но если он как маленькое дитя хочет привлечь к себе внимание, то он прибегает к таким немного странноватых действий, - сказала Елена Киселева.

Стоит отметить, что во время заседания постоянной комиссии по вопросам законности и этики Николаевского горсовета депутат Максим Невенчанный по просьбе главы Елены Киселевой излагал свое мнение на украинском языке, а в остальных случаях привычным образом говорил на русском языке.

Ранее сообщалось, что депутат Николаевского городского совета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Максим Невенчанный в ходе заседания постоянной депутатской комиссии по ЖКХ отказался переходить на украинский язык, а позже заявил, что не уважает «этот дебильный закон», а потому не намерен его соблюдать.

Напомним, в четверг, 14 января, депутат Николаевского городского совета от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Руслан Москаленко в ходе заседания постоянной депутатской комиссии по социально-гуманитарным вопросам отказалсяпереходить на украинский язык.

На сессии Николаевского городского совета депутат от «ОПЗЖ» Владислав Чайка начал говорить на русском языке, после чего мэр Александр Сенкевич начал синхронно переводить его выступление на украинский.

Позже, уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь рассказал, что городские головы могут лишать депутатов слова, если те во время своего выступления говорят на русском языке.