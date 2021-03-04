Руководитель представительства Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека в Америке, Европе и Центральной Азии Хосе Мария Араназ призвал соблюдать права лидера «Партии Шария» Анатолия Шария в статусе политического беженца.

Об этом он сообщил в официальном письме, написал блогер в своем Telegram-канале.

Отмечается, что Мария Араназ отреагировал на объявление подозрения Анатолию Шарию в госизмене. Глава представительства напомнил о незыблемости статуса беженца в соответствии с Женевской конвенцией 1951 года.

«В официальном письме Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека выражается осуждение действий украинской власти по отношению к независимым журналистам, которые подвергаются гонениям за свою общественно-политическую позицию и способствуют развитию демократических ценностей в Украине», — сказано в сообщении.

Также Управление Верховного Комиссара ООН по правам человека порекомендовало Анатолию Шарию обратиться за дополнительной защитой в госорганы страны пребывания.

«Этим обращением было засвидетельствовано, что Управление Верховного Комиссара ООН по правам человека держит на контроле факты нарушения прав человека в Украине в ситуации Анатолия Шария», — резюмировал блогер.

Отметим, что само письмо Анатолий Шарий не опубликовал.

Напомним, СБУ сообщила Анатолию Шарию о подозрении по статье о государственной измене и нарушении равноправия граждан 16 февраля. В СБУ утверждают, что Анатолий Шарий занимается подрывной деятельностью против Украины, называет его «пропагандистом», который занимался «дискредитацией государственной политики Украины» и распространял манипуляции и искаженную информацию о работе украинской власти.

25 февраля Анатолий Шарий не явился в СБУ для участия в допросе в качестве подозреваемого в госизмене, вследствие чего теперь он объявлен в государственный розыск.

Также Служба безопасности Украины направила в Киевскую городскую прокуратуру запросы о международной правовой помощи и необходимые материалы для организации и проведения следственных действий на территории других стран в уголовном производстве по делу Анатолия Шария.