Руководитель представительства Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека в Америке, Европе и Центральной Азии Хосе Мария Араназ призвал соблюдать права лидера «Партии Шария» Анатолия Шария в статусе политического беженца.
Об этом он сообщил в официальном письме, написал блогер в своем Telegram-канале.
Отмечается, что Мария Араназ отреагировал на объявление подозрения Анатолию Шарию в госизмене. Глава представительства напомнил о незыблемости статуса беженца в соответствии с Женевской конвенцией 1951 года.
«В официальном письме Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека выражается осуждение действий украинской власти по отношению к независимым журналистам, которые подвергаются гонениям за свою общественно-политическую позицию и способствуют развитию демократических ценностей в Украине», — сказано в сообщении.
Также Управление Верховного Комиссара ООН по правам человека порекомендовало Анатолию Шарию обратиться за дополнительной защитой в госорганы страны пребывания.
«Этим обращением было засвидетельствовано, что Управление Верховного Комиссара ООН по правам человека держит на контроле факты нарушения прав человека в Украине в ситуации Анатолия Шария», — резюмировал блогер.
Отметим, что само письмо Анатолий Шарий не опубликовал.
Напомним, СБУ сообщила Анатолию Шарию о подозрении по статье о государственной измене и нарушении равноправия граждан 16 февраля. В СБУ утверждают, что Анатолий Шарий занимается подрывной деятельностью против Украины, называет его «пропагандистом», который занимался «дискредитацией государственной политики Украины» и распространял манипуляции и искаженную информацию о работе украинской власти.
25 февраля Анатолий Шарий не явился в СБУ для участия в допросе в качестве подозреваемого в госизмене, вследствие чего теперь он объявлен в государственный розыск.
Также Служба безопасности Украины направила в Киевскую городскую прокуратуру запросы о международной правовой помощи и необходимые материалы для организации и проведения следственных действий на территории других стран в уголовном производстве по делу Анатолия Шария.
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Руководитель представительства Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека в Америке, Европе и Центральной Азии Хосе Мария Араназ призвал соблюдать права лидера «Партии Шария» Анатолия Шария в статусе политического беженца.
Об этом он сообщил в официальном письме, написал блогер в своем Telegram-канале.
Отмечается, что Мария Араназ отреагировал на объявление подозрения Анатолию Шарию в госизмене. Глава представительства напомнил о незыблемости статуса беженца в соответствии с Женевской конвенцией 1951 года.
«В официальном письме Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека выражается осуждение действий украинской власти по отношению к независимым журналистам, которые подвергаются гонениям за свою общественно-политическую позицию и способствуют развитию демократических ценностей в Украине», — сказано в сообщении.
Также Управление Верховного Комиссара ООН по правам человека порекомендовало Анатолию Шарию обратиться за дополнительной защитой в госорганы страны пребывания.
«Этим обращением было засвидетельствовано, что Управление Верховного Комиссара ООН по правам человека держит на контроле факты нарушения прав человека в Украине в ситуации Анатолия Шария», — резюмировал блогер.
Отметим, что само письмо Анатолий Шарий не опубликовал.
Напомним, СБУ сообщила Анатолию Шарию о подозрении по статье о государственной измене и нарушении равноправия граждан 16 февраля. В СБУ утверждают, что Анатолий Шарий занимается подрывной деятельностью против Украины, называет его «пропагандистом», который занимался «дискредитацией государственной политики Украины» и распространял манипуляции и искаженную информацию о работе украинской власти.
25 февраля Анатолий Шарий не явился в СБУ для участия в допросе в качестве подозреваемого в госизмене, вследствие чего теперь он объявлен в государственный розыск.
Также Служба безопасности Украины направила в Киевскую городскую прокуратуру запросы о международной правовой помощи и необходимые материалы для организации и проведения следственных действий на территории других стран в уголовном производстве по делу Анатолия Шария.