Военные правители Мьянмы, в феврале захватили власть в стране, попытались снять около 1 миллиарда долларов в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, однако американская сторона заморозила эту транзакцию.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на источники информагентства Reuters.
«Сделка 4 февраля от имени Центрального банка Мьянмы была сначала заблокирована ФРС», — отметили источники.
После этого ситуация находилась на паузе, пока президент США Джо Байден не издал указ в отношении Мьянмы, который предоставил федеральной системе законные полномочия заблокировать транзакцию на неопределенный срок.
Минфин США, а также ФРС отказались от официальных комментариев.
Напомним, что 1 февраля военные Мьянмы взяли страну под свой контроль. Они задержали фактического лидера страны, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, президента Мьянмы Он Мьин и других членов политического руководства. В стране ввели военное положение, отключили телевидение и связь.
Поводом для переворота стала запланированная на 1 февраля инаугурация нового парламента страны. Кандидаты от правящей партии НИЛ получили 83% мест в парламенте. Отношения между военными и политическим руководством страны обострились после выборов, прошедших в ноябре. Военные заявили, что партия прибегла к махинациям во время голосования.
Несколькими днями ранее, 10 февраля, сообщалось, что в городах Мьянмы продолжаются массовые митинги против военной диктатуры, несмотря на запрет на проведение массовых собраний и ночной комендантский час. Самые масштабные акции в столице Нейпьидо, Янгоне и Мандалае.
Спустя пару дней, 13 февраля, военнослужащим Мьянмы приказали захватить семерых известных протестующих против переворота военной хунты в начале февраля, использовав высказывания в Facebook в качестве предлога, ориентировку спустили и на ведущего продемократического активиста Мин Ко Наинга.
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Военные правители Мьянмы, в феврале захватили власть в стране, попытались снять около 1 миллиарда долларов в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, однако американская сторона заморозила эту транзакцию.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на источники информагентства Reuters.
«Сделка 4 февраля от имени Центрального банка Мьянмы была сначала заблокирована ФРС», — отметили источники.
После этого ситуация находилась на паузе, пока президент США Джо Байден не издал указ в отношении Мьянмы, который предоставил федеральной системе законные полномочия заблокировать транзакцию на неопределенный срок.
Минфин США, а также ФРС отказались от официальных комментариев.
Напомним, что 1 февраля военные Мьянмы взяли страну под свой контроль. Они задержали фактического лидера страны, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, президента Мьянмы Он Мьин и других членов политического руководства. В стране ввели военное положение, отключили телевидение и связь.
Поводом для переворота стала запланированная на 1 февраля инаугурация нового парламента страны. Кандидаты от правящей партии НИЛ получили 83% мест в парламенте. Отношения между военными и политическим руководством страны обострились после выборов, прошедших в ноябре. Военные заявили, что партия прибегла к махинациям во время голосования.
Несколькими днями ранее, 10 февраля, сообщалось, что в городах Мьянмы продолжаются массовые митинги против военной диктатуры, несмотря на запрет на проведение массовых собраний и ночной комендантский час. Самые масштабные акции в столице Нейпьидо, Янгоне и Мандалае.
Спустя пару дней, 13 февраля, военнослужащим Мьянмы приказали захватить семерых известных протестующих против переворота военной хунты в начале февраля, использовав высказывания в Facebook в качестве предлога, ориентировку спустили и на ведущего продемократического активиста Мин Ко Наинга.