«Укрзалізниця» и катарская компания QTerminals W.L.L. договорились сотрудничать в рамках концессии специализированного морского порта «Ольвия» в Николаеве.

Сотрудничество сторон направлено на улучшение качества услуг железнодорожных перевозок в городе, сообщается на сайте Министерства инфраструктуры Украины.

— В рамках этой концессии проектно компания концессионера ООО «Кютерминалз Ольвия» и «Укрзалізниця» будут сотрудничать для осуществления беспрепятственных и регулярных железнодорожных перевозок на территории города Николаев и дальнейшего их развития, - сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Напомним, победителем конкурса на концессию николаевского порта «Ольвия» стала компания из Катара — QTerminals. Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что QTerminals инвестирует в инфраструктуру Николаева 80 миллионов гривен.

В свою очередь, глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что компания QTerminals инвестирует в инфраструктуру Николаевской области 3,4 миллиарда гривен.

Также, Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение на концессию в порту «Ольвия». После чего, министр Владислав Криклий сообщил, что в связи с пандемией коронавируса катарская компания QTerminals и Министерство инфраструктуры Украины ведут переговоры о концессии николаевского морского порта «Ольвия» в режиме онлайн-конференций.

2 марта в Николаевском горсовете подписали меморандум о сотрудничестве с QTerminals — город получит ₴80 млн на развитие инфраструктуры.

Позже стало известно, что катарская компания QTerminals за 5 лет планирует увеличить показатель перевалки до 3,5-5 миллионов тонн грузов в год, а затем, в течение следующих 10 лет — до около 8 миллионов тонн в год.