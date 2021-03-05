Сергей Стерненко, приговоренный к более чем 7 годам заключения по делу похищения и пыток человека, заявляет, что подал апелляционную жалобу, адвокаты требуют его освобождения.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

На странице Стерненко в Telegram опубликована его апелляционная жалоба, которая не содержит юридического обоснования, а только политические заявления о незаконности приговора.

Там отмечается, что параллельно адвокаты Стерненко работают над своими апелляционными жалобами.

Также указывается, что подача активистом апелляционной жалобы приостанавливает вступление приговора в силу, согласно статье 400 УПК, поэтому Стерненко должен быть освобожден.

– Приговор против меня является не только абсурдным и незаконным, а и является инструментом политической расправы и давлением против всех граждан, которые с 2014 года ведут борьбу против русских оккупантов и их пособников, а также против тех, кто смело не молчит о нарушении прав человека. Когда Татаров за реально украденные 85 миллионов сидит на должности, а я за вымышленные 300 грн сижу в тюрьме, это несправедливо! Когда террорист и палач Стуса Медведчук сидит в парламенте, а я и другие политзаключенные в тюрьме, это несправедливо! Мне жаль, что российские оккупанты вынесли этот приговор именем Украины, в то время как он направлен против самой же Украины. Судья-коммунист Попревич не осуществил судебное разбирательство полно, его выводы не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, существенно нарушил УПК, а также неправильно применил нормы УК, - написал он.

Напомним, во вторник, 23 февраля, Приморский районный суд Одессы приговорил активиста Сергея Стерненка до 7 лет и трех месяцев лишения свободы с конфискацией половины имущества. Ему обвиняют в похищении бывшего депутата Сергея Щербича в 2015 году.

Сергей Стерненко после обвинительного приговора по делу о похищении поговорил с президентом Владимиром Зеленским.

После ареста Сергея Стерненко, его сторонники анонсировали почти 10 акций в его поддержку в различных городах.