Приморский районный суд Одессы отказались рассматривать ходатайство об освобождении активиста Сергея Стерненко из-под стражи до вступления приговора в законную силу. Защитники считают, что его отправили в СИЗО незаконно.

Об этом Суспільному сообщил один из адвокатов Сергея Стерненко Андрей Писаренко.

По его словам, судья пообещал адвокатам рассмотреть ходатайство после заседания по делу о самозащите Сергея Стерненко, однако к этому даже не приступил.

— Председатель суда заверил, что без рассмотрения ходатайства мы не уйдем отсюда. Но его не рассмотрели. Нам просто сказали: то, что вы видели Сергея здесь, это неправда. Это Сергей Шредингера. Он здесь, но он в СИЗО. Мы будем оспаривать это, — сказал Андрей Писаренко.

Защитник Сергея Стерненко сообщил, что судья аргументировал свой отказ тем, что активиста держат в одесском СИЗО, которое территориально относится к Малиновскому району, поэтому ходатайство должно рассматриваться Малиновским районным судом.

Напомним, 23 февраля, Приморский районный суд Одессы приговорил активиста Сергея Стерненка до 7 лет и трех месяцев лишения свободы с конфискацией половины имущества. Ему обвиняют в похищении бывшего депутата Сергея Щербича в 2015 году.

Сергей Стерненко после обвинительного приговора по делу о похищении поговорил с президентом Владимиром Зеленским.

После ареста Сергея Стерненко, его сторонники анонсировали почти 10 акций в его поддержку в различных городах.