Денис Денисенко

Работы по замене окон, дверей и утеплению зданий, которые выполнялись по заказу Департамента энергетики в рамках программы «Теплый Николаев», делались «как попало» и теперь все нужно переделывать.

Об этом заявил директор департамента Денис Денисенко, говорится в сообщении на странице подразделения в Facebook.

Сообщается, что вчера вице-мэр Дмитрий Лазарев и директор департамента Денис Денисенко осмотрели ряд жилых домов, в которых в 2020 году департаментом энергетики были проведены работы в рамках программы «Теплый Николаев». В публикации говорится, что под анализ попали объекты, которые расположены в разных районах Николаева, «но их объединяет одно - на многих из них не выполнены откосы, а на некоторых металлопластиков двери установлены с огромными щелями».

— Я четко вижу, что часть работ была выполнена «как попало», и уже понимаю, что что-то должны переделывать. Будем изучать возможность, за чей счет это будет сделано, - сказал Денис Денисенко.

Напомним, глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская ранее заявляла, что берет на себя ответственность за работу Департамента энергоэффективности, который по ее рекомендации возглавил бывший руководитель ее избирательного штаба Денис Денисенко.

Отметим, что Департамент энергетики и энергоэффективности был создан в конце 2016 года, тогда его куратором в должности профильного вице-мэра стал Александр Омельчук, представитель команды «Оппозиционный блок», главой фракции которого был Игорь Дятлов. На выборах мэра в 2015 году Игорь Дятлов баллотировался с программой энергоэффективности «Теплый дом для Николаева», а Александр Омельчук был руководителей его избирательного штаба.

Ранее глава фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Николаевском городском совете Артем Ильюк считает необходимым проверить работу Департамента энергоэффективности, чтобы принять решение о его дальнейшей судьбе.

Мэр Николаева Александр Сенкевич выступил за модернизацию Департамента энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий горсовета вместо его ликвидации.