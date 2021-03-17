Экс-глава фракции и партии ЕС в Николаевской области Михаил Талпа, на заднем фоне - Руслан Пересунько. Фото: InsheTV

Фракция «Европейской Солидарности» в Николаевском областном совете переизбрала главу. Вместо Михаила Талпы фракцией теперь ею будет руководить депутат областного совета Руслан Пересунько.

Решение о смене руководителя фракции было озвучено на пленарном заседании сессии 16 марта.

По информации НикВести процесс переизбрания руководителя фракции инициировал временный глава «Европейской солидарности» в Николаевской области, член политсовета партии Михаил Саврасов. В своем письме к депутатам Николаевского областного совета, членам его фракции, он попросил переизбрать руководителя фракции «в связи с утратой доверия» к Михаилу Талпе.

При этом он отметил, что если такое решение не будет принято до 16 марта, то есть до сессии, то избранные от «ЕС» депутаты областного совета будут считаться такими, что «утратили связь с партией».

«Дополнительно информирую, что в случае не принятия соответствующего решения до 16 марта 2021 года депутаты Николаевского областного совета, которые выдвигались Политической партией «Европейская солидарность» во время местных выборов осенью 2020 года и были избраны депутатами, не могут называться фракцией «Европейская солидарность» и будут считаться такими, что утратили политическую связь с Партией, не представляют ее позицию и руководствуются исключительно личными конъюнктурными интересами, — отмечает Максим Саврасов.

Новый глава фракции Руслан Пересунько родился 15 октября 1981 года в поселке Березнеговатое Николаевской области. Является юристом и главой благотворительной организации «Фонд «Позывной Горыныч». Был помощником народного депутата Давида Макаръяна. В 2017-2018 годах возглавлял Николаевской областной организации «Радикальной партии Олега Ляшко».

Как сообщалось, ранее Михаил Талпа пояснил, что прекратил деятельность в должности главы областной партийной организации партии «Европейская Солидарность» в знак протеста из-за управления партией «по телефону» и превращения депутатов в «рабов». Также во время первой сессии он отказался претендовать на должность первого заместителя главы облсовета.

До этого стало известно, что фракция партии «Европейской Солидарности» в Николаевском областном совете приняла решение не поддерживать кандидатуру от «Слуги народа» на должность главы областного совета.