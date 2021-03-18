«Укрзалізниця» планирует оптимизировать расписание примерно десяти имеющихся регулярных рейсов и запустить более 30 новых летних сообщений на 2021 год. Также хотят соединить города-миллионники Харьков — Днепр и Харьков — Одесса (через Кривой Рог), восстановив соединение Кривой Рог — Одесса.

Об этом заявил руководитель пассажирского направления УЗ Александр Перцовский на презентации, пишет «Интерфакс-Украина».

— Все эти планы мы берем не из головы, а из имеющихся предложений общественных активистов. За последние месяцы мы получили более 450 запросов по изменению расписания и оптимизации маршрутов, - рассказал Александр Перцовский.

По его словам, продолжительность поездки Киев — Мариуполь «Ночным экспрессом» № 9/10 сократится на 57 мин, а обратно — на 45 мин, а сам маршрут из Запорожья в Камыш-Заре пройдет через Пологи, а не Федоровку.

Перцовский сообщил, что в рамках оптимизации в направлении Рахова поезд № 217/218 Киев — Рахов заменили на поезд № 244/245, который отправляется в 19:06 (вместо 15:02) и будет приезжать в конечную точку прибытия на час быстрее.

По новому расписанию поезд № 5/6 Ужгород — Херсон и поезд № 58/57 Ковель — Одесса станут ежедневными. Также теперь появится возможность без пересадок добираться до морских курортов из Лисичанска — таким образом хотят увеличить количество туристов.

— Мы услышали многочисленные просьбы активистов и восстановили остановку поезда № 779/780 Сумы — Киев — Сумы на ст. Бахмач-Нежин Пассажирский, а также добавили остановку на курорте Каролино-Бугаз по маршруту Киев — Измаил, - рассказал руководитель пассажирского направления УЗ.

«Укрзалізниця» также изменила время посадки для регулярных поездов № 228 Киев — Бердянск (16:13-10:05) и № 86 Львов — Новоалексеевка — Бердянск (10:55-14:00). В то же время поезд № 116 Киев — Бердянск остался без изменений.

По словам Перцовского, из-за повышения популярности маршрута Константиновка — Харьков изменилось время отправления поезда № 7087/7088 и сократилась продолжительность поездки. С 1 июня в УЗ планируют изменить расписание и ускорить движение для поездов «Интерсити+».

Напомним, что «Укрзалізниця» организует 5 спецрейсов, чтобы вывезти из Черновицкой и Ивано-Франковской областей 3 тысячи пассажиров, которым критически важно выехать из «красной» зоны карантина.