В Николаеве специальный режим перевозок в общественном транспорте начнет действовать только после того, как город переведут из «оранжевой» в «красную» карантинную зону. В таком случае, для проезда в общественном транспорте необходимо будет иметь при себе специальный пропуск.

Об этом сегодня, 23 марта, во время прямого эфира в социальных сетях рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич.

Александр Сенкевич рассказал, что до 26 марта мэрия Николаева принимает и обрабатывает заявки на оформление пропусков для проезда в общественном транспорте. Они будут нужны в случае, если будет введена «красная» зона карантина, и общественный транспорт будет работать в режиме специальных пассажирских перевозок.

— Сейчас проезд разрешен по количеству мест для сидения, нельзя брать стоящих пассажиров. В случае дальнейшего ухудшения ситуации, если и дальше люди будут лезть без масок и стоя, в случае ухудшения ситуации, будет внедрен режим специальных пассажирских перевозок - только по пропускам. До 26 марта работники критической инфраструктуры, объектов, которые могут работать, должны получить пропуски. Комиссия приняла решение, что с 26-го числа у нас могут перемещаться люди по пропускам, - сказал Александр Сенкевич.

За сутки уже поступило 2500 обращений по поводу оформления таких пропусков.

— На случая запрета регулярных перевозок эти пропуски должны быть получены. Мы уже имеем 2500 обращений разных предприятий и организаций за один день на сайт для оформления пропусков. Все они проверяются, уже обработали около 800. Сбор заказов на пропуска для людей, которые ухаживают за больными и людьми преклонного возраста будет осуществлять Департамент труда и соцзащиты. Пропуски мы будем оформлять до 26 марта. Если такой режим проезда будет внедрен - мы дадим эту информацию. Сегодня мы готовим пропуска, - сказал Александр Сенкевич.

Как известно, с завтрашнего дня, 24 марта и до 4 апреля в Николаеве вступают в силу жесткие карантинные ограничения в связи с ростом количества заболевших коронавирусом.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что областной центр могут перевести в «красную» карантинную зону через три дня.

Как известно, в связи с ростом заболеваемости на коронавирус в отведенных под лечение COVID-19 больницах Николаева не осталось свободных палат, а койки больным обустраивают в коридорах. Информацию о заполненности «ковидных» отделений также подтвердили мэр Николаева Александр Сенкевич и начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай.

Ранее сообщалось, что Кабмин запретил находиться на улицах и в парках без масок в населенных пунктах, которые попали в красную зону карантина.