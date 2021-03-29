Бывшего главу правления ПриватБанка Александра Дубилета объявили в розыск. Он фигурирует в деле о махинациях в финансовом учреждении до его национализации.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

По его словам, соответствующее постановление о розыске Александра Дубилета вынесло Национальное антикоррупционное бюро Украины, которое ведет расследование дела ПриватБанка.

Отмечается, что ранее в СМИ появлялась информация о том, что бывшие топ-менеджеры банка проживают в Австрии и Швейцарии.

Напомним, в феврале Александру Дубилету объявили подозрение по делу о растрате 136 миллионов гривен ПриватБанка путем злоупотребления служебным положением. До этого в Киеве по этому делу посадили самолет с его бывшим заместителем Владимиром Яценко, когда он пытался вылететь в Австрию. Его отпустили под залог более 52 миллиона гривен.

В марте НАБУ объявило Александру Дубилету новое подозрение — на этот раз в причастности к растрате 8,2 миллиарда гривен. По данным следствия, он накануне самой национализации якобы распорядился вывести деньги на счета связанного с банком юридического лица. На имущество Александра Дубилета и других фигурантов наложен арест.