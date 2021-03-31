Фракция «Оппозиционной платформы — За жизнь» в Баштанском городском совете объяснила, зачем их депутаты поддержали принятие Положения об использовании красно-черного флага на территории города.

Соответствующее заявление фракции опубликовал в Facebook её руководитель Александр Горбенко.

В нём утверждается, что когда депутаты фракции на сессии голосовали за принятие Положения об использовании красно-черного флага, на самом деле они преследовали цель ограничения использования флага националистов.

При этом, ни на совместном заседании комиссий, ни на самой сессии «оппозиционеры» не озвучивали никаких замечаний, а просто проголосовали «За».

В заявлении по голосованию за красно-черный флаг подчёркивается, что «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Баштанском районе с уважением относится к политическим взглядам жителей, учитывая исторические и теперешние взгляды общины. Голосование за принятие Положения о красно-черном флаге они назвали «отказом в свободном его использовании», поскольку согласно положения, теперь исполком Баштанского горсовета будет согласовывать использование флага националистов рядом с государственным флагом Украины.

Отметим, что по информации НикВести, список кандидатов в Баштанский городской совет формировал Владимир Фроленко, который сейчас работает первым заместителем главы Николаевского областного совета.

С идеей размещения красно-черного флага у всех госучреждений области выступил в 2018 году бывший губернатор Алексей Савченко.

Нынешний губернатор Николаевщины Виталий Ким продвигает идею Офиса Президента об установке в Николаеве гигантского флага Украины стоимостью в 27-28 миллионов гривен. На последней сессии Николаевского обловета, с подачи «оппозиционера» Владимира Фроленко депутаты «ОПЗЖ» дали необходимые и решающие голоса за выделение средств из бюджета на гигантский флаг. Также «оппозиционеры» поддержали увеличение числа чиновников Николаевского облсовета.

Глава облсовета Анна Замазеева на примере своего заместителя Владимира Фроленко заявила, что в Николаевском областном совете «стираются оппозиции и коалиции». На вопрос о том, как может работать в тандеме власть и оппозиция, Владимир Фроленко ответил, что облсовет — не место для политики.

Также Владимир Фроленко называет себя «оппозиционером, представляющим власть».