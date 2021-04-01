Генеральный директор коммунального предприятия «Николаевводоканал» Борис Дуденко заявил, что предварительно в конце мая микрорайон Варваровка Центрального района города будет с централизованным водоснабжением.

Об этом Борис Дуденко сказал в эфире коммунального телеканала «МАРТ».

— Варваровка наконец-то будет с водой. Мы на прошлой неделе общались с Сергеем Кореневым, они заказчики этого проекта, и оптимистический сценарий, что до конца мая дюкер передадут на баланс «Николаевводоканала», и мы уже сможем выдавать населению технические условия для подключения к водопроводу. В конце мая, оптимистический вариант, что это произойдет, - сказал Борис Дуденко.

Напомним, в январе Борис Дуденко рассказал, что жители микрорайона Варваровка смогут подключиться к водоснабжению после того, как дюкер передадут на баланс предприятия.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич, комментируя проведение водопровода в микрорайон Варваровка, рассказал, что это эпохальный для города проект. По словам городского головы, дюкер рассчитан также на подачу воды в Большую и Малую Коренихи.

Как известно, 5 ноября 2020 года состоялся торжественный запуск воды в микрорайоне Варваровка. Ранее Александр Сенкевич назвал строительство дюкера одним из своих главных достижений за время работы мэром Николаева.