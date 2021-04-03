Вечером, 3 апреля, на остановках в Николаеве люди занимали очереди, чтобы уехать домой.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
Как сообщалось, в Николаеве с 3 апреля ограничили перевозки пассажиров общественным транспортом, кроме как в период с 6:30 до 9:00 и с 16:30 до 19:00.
На остановках общественного транспорта собирались, хоть и небольшие, но очереди. При этом многие микроавтобусы сошли с маршрутов.
Отметим, что сегодня полиция активно проверяла наличие пропусков у пассажиров. Один автобус могли останавливать несколько раз за рейс. Пассажиров без пропуска просили выйти, а водителям рассказывали об ответственности за нарушение карантина.
Ранее также сообщалось, что в разных частях города дежурят патрульные в часы, когда действует запрет на перевозки, контролируя соблюдение ограничений. Некоторые водители пытаются найти выход из ситуации и меняют привычные маршруты, объезжая посты. Однако и это не помогает — их ловят и штрафуют.
Напомним, глава ОГА Виталий Ким сообщил, что если в течение следующей недели не улучшатся ковидные показатели, общественный транспорт в Николаеве остановят.
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Вечером, 3 апреля, на остановках в Николаеве люди занимали очереди, чтобы уехать домой.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
Как сообщалось, в Николаеве с 3 апреля ограничили перевозки пассажиров общественным транспортом, кроме как в период с 6:30 до 9:00 и с 16:30 до 19:00.
На остановках общественного транспорта собирались, хоть и небольшие, но очереди. При этом многие микроавтобусы сошли с маршрутов.
Отметим, что сегодня полиция активно проверяла наличие пропусков у пассажиров. Один автобус могли останавливать несколько раз за рейс. Пассажиров без пропуска просили выйти, а водителям рассказывали об ответственности за нарушение карантина.
Ранее также сообщалось, что в разных частях города дежурят патрульные в часы, когда действует запрет на перевозки, контролируя соблюдение ограничений. Некоторые водители пытаются найти выход из ситуации и меняют привычные маршруты, объезжая посты. Однако и это не помогает — их ловят и штрафуют.
Напомним, глава ОГА Виталий Ким сообщил, что если в течение следующей недели не улучшатся ковидные показатели, общественный транспорт в Николаеве остановят.