Вечером, 3 апреля, на остановках в Николаеве люди занимали очереди, чтобы уехать домой.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Как сообщалось, в Николаеве с 3 апреля ограничили перевозки пассажиров общественным транспортом, кроме как в период с 6:30 до 9:00 и с 16:30 до 19:00.

Остановка "Площадь Победы" Остановка "Адмиральская"

На остановках общественного транспорта собирались, хоть и небольшие, но очереди. При этом многие микроавтобусы сошли с маршрутов.

Отметим, что сегодня полиция активно проверяла наличие пропусков у пассажиров. Один автобус могли останавливать несколько раз за рейс. Пассажиров без пропуска просили выйти, а водителям рассказывали об ответственности за нарушение карантина.

Ранее также сообщалось, что в разных частях города дежурят патрульные в часы, когда действует запрет на перевозки, контролируя соблюдение ограничений. Некоторые водители пытаются найти выход из ситуации и меняют привычные маршруты, объезжая посты. Однако и это не помогает — их ловят и штрафуют.