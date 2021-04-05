Глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете недовольна тем, как мэрия Николаева работает с инвесторами и существующим инвестиционным климатом в городе.

В комментарии НикВести она заявила, что решить эту проблему можно с помощью изменения структуры полномочий исполнительных органов мэрии Николаева.

Татьяна Домбровская рассказала, что структуру Николаевского городского совета нужно поменять так, чтобы суметь привлечь инвесторов.

— Знаете, я могу сказать точно одно. Структуру нужно менять. Коллегиально собираться, по этому поводу есть очень много мнений. Я хочу сказать, что мы должны структуру поменять так, чтобы к нам в город заходили инвесторы, готовы были вкладывать и развивать наш город. Потому что те, условия, что сегодня существуют – демотивируют сотрудников так и инвесторов тоже, - говорит Татьяна Домбровская.

Также депутат городского совета поделилась своей позицией касательно передачи части полномочий департамента ЖКХ – департаменту энергетики. Домбровская считает, что дублировать свои полномочия департаменты не должны.

— Департаменты дублируют друг друга. Персонально департамент должен нести ответственность за свои действие и работу. Потому что когда идет дубляж, мы не можем найти кто прав, кто виноват. И почему что-то происходит или наоборот, - резюмировала Татьяна Домбровская.

Какие полномочия будут переданы Департаменту энергетики, Татьяна Домбровская пока не знает. А на вопрос значит ли это, что Департамент ЖКХ плохо справляется со своими обязанностями, депутат ответила, что оценку должны давать сами жители города.

— Я не могу конкретно сказать какие там полномочия заберут. В департаменте ЖКХ очень большой объем, как они справляются или нет, это скорее вопрос к жителям города. Всегда есть и положительные моменты и отрицательные, - добавила Татьяна Домбровская.

Ранее депутат Николаевского городского совета от фракции «Европейская солидарность» Станислав Мартиросов раскритиковал заместителя мэра Дмитрия Лазарева, отвечающего за разработку новой структуры исполнительных органов. Он подчеркнул, что рабочая группа, собиралась всего один раз.

Напомним, что новая команда департамента энергетики и энергоэффективности Николаевского городского совета, ответственность за которую взяла «слуга народа» Татьяна Домбровская, планирует взять на себя часть полномочий департамента жилищно-коммунального хозяйства.

Тогда она заявила, что по их общей с Денисом Денисенком задумке, департамент энергоэффективности расширит свою сферу деятельности и будет заниматься реализацией различных проектов и развитием сферы культуры.































