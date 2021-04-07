Глава общественной организации «300 николаевцев» Андрей Толпекин ответил главе ОГА Виталию Киму, который обещал разобраться по закону с нарушителями карантинных ограничений.

Об этом он сказал во время митинга предпринимателей под стенами Николаевского горсовета в среду, 7 апреля, передает корреспондент НикВести.

Как сообщалось, ранее Виталий Ким заявил, что все предприниматели, игнорирующие карантин, могут ждать проверку. Об этом он заявил после того, как вещевой рынок «Колос» продолжил работать после введения локдауна.

— Мы хотим, чтобы горсовет, мэр, депутаты, губернатор были рядом с нами. Потому что я не единожды слышал уважаемого Виталия Александровича. Вот вчера только было, что он будет разбирать с «300 николаевцами». И будет решать с ними что-то по закону. Я просто призываю Виталия Александровича, мы, в любом случае, в одной лодке. Мы не против власти, мы вне политики. Нас интересует вопрос — выжить. И в этом случае мы хотим найти баланс, золотую середину, чтобы удержаться на плаву. В этом случае, я устно обращаюсь к Виталию Александровичу, потому что он не единожды утверждал, что есть закон, который вводит ограничения и карантин. Я думаю, что у нас мощная облгосадминистрация, там есть юротдел, который должен понимать, что все ограничения вводятся подзаконным актом Кабинета Министров Украины. Это не тот акт, который может ограничивать право на предпринимательскую деятельность. Закона, который может ограничивать право на труд и предпринимательскую деятельность, не существует на сегодняшний день, — сказал Андрей Толпекин.

Общественник добавил, что Конституция Украины «написана кровью наших предков», и ограничивать права и свободы можно только во время введения чрезвычайного или военного положения.

— Ограничивать права нельзя спекулятивно и выборочно. Потому Конституция, которая написана кровью, кровью наших предков, устанавливает права и свободы. Если права и свободы ограничиваются, они ограничиваются в определенных случаях и для всех. Нельзя собраться Кабинету Министров и сказать: «Эти работают, а эти не работают», — отметил он.

Народные депутаты Украины, написавшие Конституцию

Отметим, что проект Конституции Украины был написан и принят без каких-либо конфликтов и крови. В конце февраля 1996 года академик Игорь Юхновский предложил народным депутатам собраться и самим написать основной закон. Его авторами стали Вадим Гетьман, Александр Емец, Виктор Мусияка, Михаил Сирота Валентина Дорожкина, Игорь Юхновский, Роман Бессмертный, Виктор Омелич, Иван Заец, Виктор Брит, Валентин Чеботарев, Сергей Соболев, Александр Лавринович, Сергей Кириченко. Они доработали проект Конституции, внесенный президентом Леонидом Кучмой. Между ними и Аминистрацией Президента была общая позиция, а уже в ночь с 27 на 28 июня за проект Конституции проголосовали по статьям.

Напомним, 4 апреля, с целью недопущения нарушения требований ограничений «красной» карантинной зоны на рынок «Колос»в Николаеве прибыли представители власти и правоохранительные органы. Спустя около часа общения на повышенных тонах чиновники и представители полиции вынуждены были покинуть территорию рынка, а торговцы продолжили свою работу.

В результате правоохранители заблокировали входы на рынок, чтобы покупатели не могули туда попасть.

Также сообщалось, что полиция составила админпротоколы на директоров рынка «Колос» — им грозит 170 тысяч гривен штрафа.