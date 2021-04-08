Высказывание пресс-секретаря Президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель об «украинском русском языке» является ее частным мнением.

Об этом заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил в интервью НВ.

— Мы, наоборот, не поднимаем языковой вопрос. Я думаю, что это отдельное мнение пресс-секретаря Президента и министра внутренних дел (Арсена Авакова, — прим.) относительно того, что нет монополии на русский язык у одной страны (Российской Федерации, — прим.), — сказал Кирилл Тимошенко.

Как сообщалось, пресс-секретарь Президента Юлия Мендель в эфире программы «Взгляд с Банковой» на телеканале «Дом» заявила, что «украинский» русский язык является частью культурного разнообразия нашей страны. Она выразила убеждение, что и Россия не является монополистом на русский язык. Так, пресс-секретарь главы государства напомнила, что английский используют в разных странах и на континентах — в Австралии, и в США, и в Индии и пр., но Великобритания не считает английский язык только своим.

Языковой омбудсмен Тарас Креминь раскритиковал ее за высказывания о «русском украинском языке».

Также ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Украине должен развиваться не только государственный украинский язык, но и русский и другие языки нацменьшинств.