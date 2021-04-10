Бюджетная комиссия Николаевского городского совета не смогла рассмотреть проблему, возникающую у медперсонала с тем, чтобы ежедневно добираться на работу в больницы и домой.

С соответствующим предложением в комиссию обратился депутат Николаевского городского совета от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Максим Невенчанный, однако, ему было отказано, - пишут НикВести.

Он вышел к трибуне и предложил разрешить этоот вопрос в формате «ad hoc», ссылаясь на острую проблему, возникшую в сфере общественного транспорта, ввиду карантина.

— У нас сложная ситуация с тем, как медицинские работники добираются до своих рабочих мест, где они оказывают помощь людям. Есть предложение, чтоб вы инициировали на бюджетной комиссии выделение средств и организации подвоза медработников. Отдельной статьей расходов в сегодняшних карантинных условиях.Нужно реализовать это силами городских властей за бюджетные деньги. Сегодня люди от нас ожидают не прямых эфиров мэра, а реальных действий, - сказал Максим Невенчанный.

Глава бюджетной комиссии, депутат от «Пропозиции» Федор Панченко не внес в повестку дня предложение Максима Невенчанного, поскольку оно не было заблаговременно ему передано и не оформлено в письменном виде

— Вы же не сегодня проснулись с этой идеей? Нет ни обращения, ни заявления, ничего. Что мы сейчас будем рассматривать? У нас есть порядок, давайте обращение и мы будем рассматривать. Я понимаю, что Максим Невенчанный больше любит устную форму общения, но какое-то обращение или заявление должно быть. Нельзя просто выйти на трибуну и предложить обсудить тему. Не просто лозунгами поговорить, а взять на себя ответственность сформулировать ваше предложение. Если вы не в состоянии сформулировать свою идею, не нужно перекладывать это на мою голову, - заявил Федор Панченко.

На это депутат от «ОПЗЖ» Марина Падалка ответила: «Какие вам нужны цифры, если люди у нас сегодня не могу добраться до места работы?». Инициатор вопроса Максим Невенчанный считает, что важную проблему заговорили и отказались рассматривать по формальным причинам.

— Вы по формальным причинам стараетесь избежать рассмотрения этого вопроса. У нас есть достаточное количество исполнительных органов, в том числе транспортных. Вы сейчас затягиваете время. Поставьте на голосование и поручите исполнительным органам реализовать и организовать подвоз медиков. Я заходил к мэру несколько раз, мне говорили, что он занят, что позже он со мной свяжется. Это было во вторник, в среду, четверг и вот сегодня уже в пятницу. Он все время занят. Так у меня же есть право на безотложный приём. Спасибо вам большое, вы все красиво заговорили, - сказал Максим Невенчанный.

Раньше Максим Невенчанный и Федор Панченко были единомышленниками и вместе организовали общественную организацию "Комитет Народный Контроль"

Отметим, что у медперсонала городских больниц действительно возникают сложности с тем, как добраться на работу и обратно. Это в комментарии НикВести подтвердили главврач городской больницы №1 Мария Грачева, а также главврач Больницы скорой медицинской помощи Александр Демьянов.

Аналогичные проблемы возникли и у медработников областных учреждений, находящихся на территории Николаева. Ранее сообщалось, что глава Николаевского облсовета Анна Замазеева шокирована количеством медработников, которые нуждаются в подвозе на работу в областные больницы.