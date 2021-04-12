Секретарь Николаевского городского совета, член партии «Пропозиция» Дмитрий Фалько считает, что ему удалось организовать и обеспечить коммуникации между исполнительной властью и депутатским корпусом.

Ведущая телеканала «МАРТ» Катерина Сильман поинтересовалась у Дмитрия Фалько, удалось ли ему «построить мост» между депутатами и мэром, на что секретарь горсовета ответил утвердительно.

— Я считаю, что да. Я не могу пока сказать, что углубился во все тонкости и все процессы, но в своем большинстве, например, подготовка к сессии, все проходит в рабочем порядке. Все вопросы отрабатываются. И вы правильно сказали, что это определенная цепочка между депутатами и не только мэром, а и всем чиновничьем управлением. Часто и густо нам удается наладить диалог, найти общие точки. Поэтому считаю, что да, - ответил Дмитрий Фалько.

Дмитрий Фалько считает, что отличается от других претендентов на должность секретаря своей мотивацией. В отличии от них, он шел на этот пост, чтоб поддержать мэра, а другие — занять хоть какую-то должность, воспринимая эту работу, как «утешительный приз».

Помимо коммуникаций между исполнительными органами и депутатами, секретарь горсовета также отвечает за организацию работы депутатов и постоянных депутатских комиссий. Ранее сообщалось, что в здании мэрии Николаева будет отведен отдельный кабинет для работы депутатов. Однако, подобные помещения так и не были обустроены.

В феврале 2021 года постоянная депутатская комиссия по вопросам местного самоуправления потребовала от секретаря горсовета Дмитрия Фалько обеспечить помещения фракциям в соответствии с регламентом.