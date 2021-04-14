Мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что законопроект о местном референдуме, который вынесли на общественное обсуждение, создает возможности для манипуляций общественным мнением.

Об этом городской голова сказал в интервью партии «Пропозиція», соучредителем которой он является.

Он отметил, что в целом поддерживает подобную инициативу, но только в ограниченной части вопросов, которые на рфеерендум можно было бы выносить.

— Наше предложение перед выборами заключалась в том, чтобы на местный референдум выносить вопросы планов и программ развития общества, инфраструктурных проектов, отчуждения муниципальной собственности, объединения громад, локальной культуры, истории и политики памяти, которые не противоречат законодательству Украины. Впрочем, центральная власть пошла дальше и предлагает на местном референдуме объявлять недоверие городскому голове и местному совету. Но вы понимаете, что любому городскому голове, городскому совету нужно время. Только время может показать, на что способны эти люди. А благодаря такому референдуму можно бесконечно менять ситуацию в чью пользу. И работы не будет, — сказал он.

Также он отметил, что количество подписей 10% избирателей для начала процедуры референдума, которое предлагает проект, слишком маленькое.

— 10% — мало, конечно. Это количество подписей, которое способна собрать любая оппозиционная сила с материальным ресурсом. На мой взгляд, это дает возможность манипулировать мнением общества. Тем более, вы сами знаете, насколько пассивными бывают наши избиратели (а референдум — это не про всех членов общины, а только тех, кто имеет право голоса). Активность — не самая сильная черта украинцев. Поэтому совсем небольшая часть горожан получает возможность решать за всех, — резюмировал он.

Напомним, в конце февраля на заседании Совета развития общин и территорий Владимир Зеленский заявил о необходимости в Украине местных референдумов. Глава государства поручил Верховной раде разработать и принять соответствующий закон.

Ранее сообщалось, что глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская предложила коллегам обратиться в Верховную Раду с просьбой принять закон о местном референдуме. Депутаты Николаевского городского совета не захотели его рассматривать.

Напомним, 26 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом президентский закон «О всеукраинском референдуме». Согласно закону на всеукраинский референдум может выноситься один вопрос. Не может рассматриваться вопрос:

противоречащий положениям Конституции Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным в первую очередь Всеобщей декларацией прав человека, Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, протоколами к ней;

отменяющий или ограничивающий конституционные права и свободы человека и гражданина и гарантии их реализации;

направленный на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;

по вопросам налогов, бюджета, амнистии;

отнесенный Основным законом к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

Также законом предусмотрены электронные процедуры при организации и проведении всеукраинского референдума, в том числе электронные голосования.