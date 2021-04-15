Директор департамента ЖКХ Сергей Коренев заверил, что дорога для фур от Херсонского шоссе до улицы Китобоев будет построена. Однако, по его мнению, это обойдется дорого для городского бюджета.

Об этом вице-мэр рассказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Ранее о создании объездного пути говорил почетный президент Николаевского морского торгового порта Василий Капацына. Эту инициативу он озвучил в ходе заседания земельной комиссии 15 февраля.

Тогда Василий Капацына предложил построить в городе дорогу, которая будет проходить через Широкобальский мост, и, таким образом, большегрузы не будут двигаться к улице Железнодорожной.

Сергей Коренев сообщил, что ремонт по участку от Херсонского шоссе до улицы Китобоев должны завершить уже в этом году, дорога там будет бетонной.

Кроме этого, в мэрии планируют продолжить реконструкцию улицы Новозаводской. Ее хотят объединить с улицей Космонавтов через дорогу за ГП «Зоря» — «Машпроект». Это делается с целью обойти стороной жилые дома и прилегающие к ним дороги.

— Плюс, по улице Новозаводской мы планируем объявлять проектирование, бюджетная комиссия это согласовала, от Привокзальной площади вдоль «Южного турбинного завода» через Широкобальский мостовой переход, через промзону и гаражные кооперативы до улицы Космонавтов. Чтобы соединить нашу портовую инфраструктуру не через дороги общего пользования, не через дороги, пролегающие через жилые массивы, а отдельно через промышленную застройку, – объяснил директор департамента ЖКХ.

По оценке Сергея Коренева, протяженность объездной дороги составит около 6 километров, поэтому ее строительство потребует значительных средств.

— Для городского бюджета это будет колоссальная цифра. Поэтому говорить о том, что строймонтаж начнется в этом году – преждевременно. Мы должны запроектировать и подать все бумаги на государственное финансирование. Если будет получено финансирование из госбюджета, тогда мы сможем говорить уже непосредственно о начале строймонтажа, – добавил вице-мэр.

Напомним, 13 апреля в Николаевском горсовете состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору банка для выдачи кредита городскому бюджету на ремонт дорог.