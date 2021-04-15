Окружная избирательная комиссия на 87 округе в Ивано-Франковской области приняла уточненный протокол довыборов в Верховную Раду.

Об этом сообщает гражданская сеть «Опора».

Побеждает по-прежнему кандидат от «Слуги народа» Василий Вирастюк. По данным уточненного после решения суда протокола, Вирастюк набирает 15 536 голосов, кандидат от партии «За майбутнє» Александр Шевченко — 15 114, разрыв сократился с 749 до 422 голосов. Протокол отправлен в ЦИК.

ОИК собралась на заседание 14 апреля 2021, на котором рассмотрела вопрос о семи участках, по которым со 2 апреля начались судебные процессы. Окружной избирком решил включить в протокол результаты голосования по пяти участкам, на которых ранее признал выборы недействительными и на которых при пересчете голосов была обнаружена недостача бюллетеней за Шевченко. В уточненный протокол были внесены результаты пересчета, т.е. без исчезнувших голосов.

«При таких условиях есть основания ожидать, что сторона кандидата Шевченко снова обжалует такие решения и действия ОИК», — отмечает «Опора».

По одному из участков ОИК решил не учитывать голоса, поскольку на контрольных листах отсутствовали печати. Таким образом, сведения о голосовании за каждого кандидата на указанном участке не войдут в уточненный протокол ОИК.

Ранее Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным протокол окружной избирательной комиссии об установлении итогов голосования на повторных промежуточных выборах народного депутата в округе № 87, которые прошли 28 марта.

Напомним, ранее кандидат в народные депутаты от партии «За майбутнє» по округу № 87 на Прикарпатье Александр Шевченко заявил о фальсификациях во время подсчета голосов.

Также Ивано-Франковский областной совет обратился к руководству государства и Центральной избирательной комиссии с требованием признать недействительными выборы на 87 округе, где победил кандидат от «Слуги народа» Василий Вирастюк.