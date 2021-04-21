На Варваровском спуске, который ведет к яхт-клубу и 8 причалу, провалился асфальт на тротуаре.

Об этом написала жительница Николаева Натали Бурякова в Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді».

«Провалился тротуар на Варваровском спуске. Это как раз та дорога, которая ведёт к яхт-клубу и 8 причалу (одним из самых популярных мест в нашем городе). Пожалуйста, можете исправить ситуацию», — написала она.

Жители города отмечают, что в этом месте постоянно случаются провалы покрытия в ливневой сток.

«Там давно промоина. Поставили сверху пломбу (без ревизии труб) и сделали вид что все в порядке», — написала Ирина Тангарова.

Напомним, в понедельник, 19 апреля, в Николаеве на углу улиц 1-й Слободской и Пограничной провалился асфальт. Напомним, ранее подобное разрушение произошло на углу улиц Кузнецкой и 3-й Слободской.