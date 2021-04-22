Министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что Украина не должна ждать каких-либо ответов от Кремля на свои заявления по поводу эскалации конфликта на Донбассе.

Так вице-премьер прокомментировал вопрос корреспондента НикВести о том, как он относится к тому, что в Кремле не ответили на предложение Владимира Зеленского, адресованное президенту РФ, встретиться на линии разграничения.

Вице-премьер отметил, что не ждал ответа, а заявления лидеров стран не обязательно должны комментироваться другими.

— Вас это обижает? Меня абсолютно не обижает. Я и не ждал никакого ответа. Я с удовольствием послушал вчера выступление президента Путина и понял, что для них важнее внутренняя повестка. Вчера не прозвучало ничего угрожающего для нас с вами. Это главное, что надо было услышать. Поэтому еще раз повторяю — войны не будет. Это главное. Идите копайте огороды, празднуйте Пасху, занимайтесь мирной жизнью. И не надо о комплексе второсортности вспоминать: «Ой, а нам кто-то не ответил». Не ответил, ну что? Это не означает, что заявления лидеров стран должны комментироваться другими. Это не детский садик, — сказал он. Алексей Резников

На просьбу прокомментировать слова Владимира Путина о том, что страны, посмеющие «сжечь мосты с Россией очень сильно об этом пожалеют», Алексей Резников сказал о том, что это нарративы РФ, которые не стоит брать в голову.

— У нас в головах, мы живем тем, что они нам навязывают. Не берите этого в голову, живите своей жизнью, хорошей, имею ввиду, позитивной, — резюмировал он.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться на Донбассе. Встреча может состояться «в любой точке, где идет война».

Спустя день президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что страны, которые решат «сжечь или взорвать мосты с Россией», пожалеют об этом.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Reuters сообщил, что Кремль не ответил на предложение президента Украины Владимира Зеленского провести встречу с Владимиром Путиным на Донбассе.

Ранее сообщалось, что министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников уверен, что войны между Украиной и Россией не будет.