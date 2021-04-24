Министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что «слуги народа» могут высказывать любые мнения по поводу урегулирования конфликта на Донбассе, если оно касается того, «как лучше усилить позицию Украины».

Об этом он сказал, отвечая на вопрос корреспондента НикВести о том, есть ли у власти какой-то единый центр принятия решений, опираясь на который все действуют в определенных рамках.

В частности, Владимир Зеленский во всех заявлениях говорит о мирном урегулировании конфликта. В то же время, 19 апреля, народный депутат из фракции «Слуги народа» Богдан Яременко обнародовал проект заявления от имени фракции, в котором призвал разорвать дипломатические отношения с Россией, начать мобилизацию и позвать войска НАТО. Его поддержали Елизавета Богуцкая, Галина Третьякова и Татьяна Цыба.

Также в последнем видеообращении президент говорит об «украинском Донбассе» в то время как секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что называть Донецкую и Луганскую области Донбассом неправильно, так как это слово — «нарратив, навязанный Россией».

По мнению Алексея Резникова, такой плюрализм мнений демонстрирует демократичность украинского государства в противовес РФ, где все «живут по темникам».

Алексей Резников

— Слава богу, мы с вами живем в демократической стране. В отличие от нашего северного соседа. Там, где нарратив написали, и все по темникам говорят, живут, думают, рожают, заключают браки — все по темникам. Мы с вами живем в демократической стране. У нас парламент — отражение нашего с вами общества. У меня есть свое мнение, у вас — свое, у коллеги нашего — третье. Но это не мешает нам быть едиными в единой стране. И то, что народные депутаты высказывают свою позицию, главное, что эта позиция о том, как лучше усилить позицию Украины. Кто-то считает, что нужны войска НАТО. Хотя не понимает, что войска НАТО не зайдут, поскольку мы не члены НАТО. Это вопрос грамотности, осведомленности и так далее. Но они эмоционально высказывают свое виденье, потому что мы с вами их выбрали, — сказал вице-премьер.

При этом он добавил, что такой центр существует, подчеркнув, что на официальном уровне от имени Украины могут говорить только три человека.

— Поверьте, что единый центр главный есть и существует. Есть официальная позицию, которую могут высказывать от имени Украины три лица, я напомню, это Президент Украины, Премьер-министр Украины и Министр иностранных дел. Больше никто официально от имени страны не может выступать. Даже я, несмотря на то, что я член правительства, официально не выступаю, потому что у меня нет соответствующих полномочий, — резюмировал он.

Напомним, в сентябре 2020 года был уволен Витольд Фокин, который занимал должность заместителя главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию мира на Донбассе.

Незадолго до этого он заявил, что не видит никакого подтверждения того, что на Донбассе ведется война между Украиной и Россией. Также в интервью одному из издания он сказал, что допускает полную амнистию сепаратистов на Донбассе, а также особый статус для всей территории Донецкой и Луганской областей.

Ранее сообщалось, что Министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что Украина не должна ждать каких-либо ответов от Кремля на свои заявления по поводу эскалации конфликта на Донбассе. Также он уверен, что войны между Украиной и Россией не будет.