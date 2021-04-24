Соединенные Штаты считают, что на нынешнем этапе слишком рано оценивать заявления российской стороны о завершении учений и отвода войск от Украины.

Об этом заявил накануне во время брифинга в Министерстве обороны США представитель Пентагона Джон Кирби, передает Укринформ.

— Мы видели комментарии российской стороны о том, как они завершают обучение и собираются передислоцироваться. Пока что слишком рано говорить с какой-либо конкретикой прямо сейчас, в пятницу днем, насколько мы можем это принимать за чистую монету, — отметил представитель американского оборонного ведомства.

Он также сообщил, что в США наблюдают за процессом «очень-очень тщательно». Представитель Пентагона в очередной раз подчеркнул, что Соединенные Штаты в дальнейшем «призывают Россию прекратить провокации, уважать территориальную целостность Украины и не делать действий, которые только дестабилизируют обстановку вдоль границы с Украиной и в оккупированном Крыму».

Напомним, Россия на полгода приостанавливает право иностранных военных кораблей и других государственных судов на движение в трех районах Черного моря.

Как сообщалось, Россия начала отвод войск Южного и Западного военных округов, которые проводили учения в оккупированном Крыму и вблизи границ Украины, в пункты постоянной дислокации с 23 апреля.

При этом на территории и в прибрежных водах временного оккупированного Крыма начались учения российских войск, к полуострову стянуты десантные корабли из Балтики и Каспия, мотострелки из Северного Кавказа.