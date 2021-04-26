Президент Украины Владимир Зеленский выступает за привлечение к нормандскому формату США, Великобритании и Канады.

Об этом он сообщил в интервью газете Financial Times, опубликованном в понедельник, 26 апреля.

— Сейчас я участвую в процессе, который был разработан до моего прихода. Минский процесс должен быть более гибким в этой ситуации. Он должен служить целям настоящего, а не прошлого. Есть два варианта: мы можем изменить минский формат, скорректировать его. Или мы можем использовать какой-то другой формат. Скорость имеет значение. Темп этого процесса важен, потому что мы теряем людей каждый день, — сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что хочет провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. При этом Зеленского «не волнует место проведения, речь идет о содержании».

Вместе с тем, он отверг предложение Путина начать вести переговоры с представителями самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».

Напомним, в Минобороны России заявили, что приняли решение об отведении войск от границ с Украиной. Там это объяснили тем, что учения на границе окончились.

Напомним, 24 апреля Россия на полгода приостанавила право иностранных военных кораблей и других государственных судов на движение в трех районах Черного моря.

Также сообщалось, что Россия начала отвод войск Южного и Западного военных округов, которые проводили учения в оккупированном Крыму и вблизи границ Украины, в пункты постоянной дислокации с 23 апреля.

При этом на территории и в прибрежных водах временного оккупированного Крыма начались учения российских войск, к полуострову стянуты десантные корабли из Балтики и Каспия, мотострелки из Северного Кавказа.