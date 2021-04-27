Крупнейшая авианосная ударная группа 5-го поколения Военно-морских сил Великобритании отправляется в поход в Индо-Тихоокеанский регион с заходом в Черное море.

Как сообщили в Министерстве обороны страны, его целью является обеспечения глобальной безопасности.

Во время 28-недельного похода военные корабли, подлодки и суда обеспечения во главе с новейшим авианосцем Королева Елизавета посетят порты около 40 стран и примут участие в более чем 70 международных учениях и операциях.

— CSG21 примет участие в учениях НАТО, в частности в Steadfast Defender, а также в операциях по обеспечению безопасности в Черном море, — говорится в сообщении.

Ранее Кремль перевел в Черное море десантные корабли из Балтики, обогнув всю Европу и пройдя через Средиземное море.

Заслуживает внимания и передислокация в Крым мотострелковой дивизии 58-ой армии из Владивказа, которая усилит наличествующую группу боевых соединений.

Россия также закрыла воздушное пространство над Крымом на время проведения учений.

А немецкий журнал Spiegel опубликовал спутниковые снимки разросшегося за последние недели лагеря оккупантов в Крыму.