Депутат от «ОПЗЖ» Владлена Транская заявила, что проголосовала на комиссии за назначение Юрия Степанца вице-мэром и создание управления по делам ветеранов, потому что не разобралась из-за своей неопытности.

Об этом она сказала в комментарии корреспонденту НикВести.

Как сообщалось, депутаты «гуманитарной» комиссии горсовета поддержали назначение Юрия Степанца вице-мэром и создание управления по делам ветеранов и внутренне перемещенных лиц.

Изначально на заседании депутской комиссии по гуманитарной политике голосов не хватало. Потом главе комисси Анне Норд («Наш край») удалось уговорить двух «оппозиционных» депутатов Зинаиду Моторную и Владлену Транскую (обе «ОПЗЖ») проголосовать пакетом за всё 4 решения, связанные с назначением Юрия Степанца и созданием управления ветеранов.

Отвечая на вопрос о том, какова ее позиция, поскольку на заседании депутаты от «ОПЗЖ» ее не озвучивали, Владлена Транская сказала, что вопросы о назначении Юрия Степанца и создании управления нужно было рассматривать отдельно.

— Как раз таки мы пытались высказаться на комиссии, поэтому мы с моей коллегой Моторной сначала воздержались, так как вообще объединили в пакет несколько вопросов, которые нужно разбирать отдельно. Делать управление — это одно, а создавать должность заместителя под это управление — другое, — сказала депутат.

Владлена Транская считает, что не против создания такого управления, а вот назначение еще одного, шестого, заместителя городского головы она категорически не поддерживает.

— К сожалению, если бы можно было переголосовать, то надо было сказать, что не стоит все это объединять в пакет, потому что немножко сумбурно все это произошло, — сказала она. — То есть вы не поняли, за что вы проголосовали? — спросил корреспондент. — К сожалению, да. Потому что, если вы посмотрите повестку дня, которая была роздана, там даже слова «управление» нет. Все настолько размыто, — отметила Владлена Транская.

Депутат добавила, что вопрос на комиссии «продавили», а из-за неопытности она не смогла отстоять свою позицию.

— Я вам честно скажу, это называется «продавили». И, возможно, могу признать, из-за моей неопытности я не отстояла свою мысль. Что касается еще одного заместителя, я не поддерживаю такое решение. И, к сожалению, мы единственная комиссия, которая вообще проголосовала «за», — сказала она.

Также Владлена Транская отметила, что «ОПЗЖ» в принципе недовольна работой заместителей городского головы и изначально не поддерживала их назначение.

— Я думаю, вы видели заявление нашей партии по поводу заместителей. И когда все должны были голосовать за заместителей, вы видели, что делала наша партия — мы покинули зал. Нет, мы не довольны, — сказала она.