Супруга пророссийского олигарха Виктора Медведчука, обвиняемого в государственной измене в пользу РФ, отреагировала на события вчерашнего дня: обыски и подозрение мужу.

Заявление она разместила в своем Instagram.

Телеведущая посчитала, что действия правоохранительных органов в отношении подозреваемого в государственной измене — «это как-то нехорошо».

— Совершенно бесполезное занятие. Как-то нехорошо, зная, что мы в отъезде, пришли эти люди. Бог с ними — они исполнители. Надеюсь, вас принимали радушно ...И да, мы, конечно, вернулись домой, — написала Оксана Марченко.

В начале правоохранительные органы проводили обыски в доме семьи пророссийского олигарха Виктора Медведчука.

После чего Ирина Венедиктова подписала подозрение в госизмене Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» отреагировала на обыски, связав происходящее с празднованием Виктором Медведчуком 9 мая.