Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что процесс децентрализации в Украине нужно завершить, но в первую очередь она должна стать реформой финансовой децентрализации.

Об этом он сказал в эфире программы «Народ против с Наташей Влащенко» на телеканале «Украина24», передают НикВести.

Выпуск был посвящен проблемам городов, сферы ЖКХ и вопросам децентрализации. Александр Сенкевич акцентировал внимание на том, что Украина пошла путем Польши, а реформу нужно завершать.

— Думаю, что у Николаева очень обычные, тривиальные проблемы, как в других городах. Это проблемы с устаревшими коммуникациями, которые находятся под землей. Вообще Украина у нас — это страна с уникальными культурными и другими традициями, но очень тривиальными проблемами. И, на самом деле, реформа децентрализации, которой пошла Украина, она фактически пошла путем Польши. У нас ОТГ — у них гмины, у нас районы — у них повяты, у нас обалсти — у них воеводства. Думаю, что нам нужно завершить децентрализацию, как территориальную, так и финансовую. На финансовой я бы поставил большой знак восклицания, — сказал он.

Городской голова добавил, что государство должно дать городам и громадам возможность самостоятельно зарабатывать.

— Потому что задача государства — найти стратегию, определить, чем зарабатывает каждый регион и дать ему возможность зарабатывать. В первую очередь, независимость — это не получение денег с центра, а потом их независимое распределение, а возможность независимо их зарабатывать, возможность контролировать местные налоги и сборы, администрировать и устанавливать, создание локальных зон для того, чтобы можно было зарабатывать и давать бизнесу развиваться. Сегодня мы говорим о том, как сделать индустриальные и технопарки, но мы не отвечаем на вопрос, зачем бизнесу заходить в Украину, а не идти в соседние Польшу или Беларусь, — сказал Александр Сенкевич.

Мэр Николаева добавил, что в городе, как и везде в стране есть проблемы с водоснабжением и канализацией. При этом, по его мнению, государство официально декларирует решение таких вопросов, но не делает практических шагов по реализации.

— У нас принята государственная стратегия по питьевой воде, но она никак не реализовывается, потому что на нее не выделяются деньги из государственного бюджета, поэтому мы сегодня вынуждены брать 20 миллионов евро у Европейского инвестиционного банка, чтобы использовать их на ремонт сетей. Но Николаев — это портовый город, поэтому у нас самая большая проблема — это дороги, — добил городской голова Николаева.

Напомним, во время визита в апреле генеральный директор ГК «Укроборонпром» Юрий Гусев рассказал, что на территории Николаевского судостроительного завода хотят организовать индустриальный парк. Он считает, что это станет шагом к возрождению судостроительной отрасли на Юге Украины.

Также сообщалось, что исполнительный комитет согласовал намерение коммунального предприятия «Николаевводоканал» взять в кредит 20 миллионов евро у Европейского инвестиционного банка.