Победителем тендера на ремонт здания областной ДЮСШ на Намыве в Николаеве стала фирма «Антарес-Буд». Она предложила за свои услуги 164,5 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

На данный момент Департамент градостроения, архитектуры и капстроительства Николаевской ОГА сообщил о намерении заключить договор с компанией.

Как сообщалось, завершить реконструкцию подрядчик должен будет до конца 2022 года. Отметим, что объект будет реконструироваться в рамках программы Владимира Зеленского «Большая стройка». Он является переходящим. В 2020 году в ФОКе уже проводились ремонтные работы по данной программе. Тогда начальник управления молодежи и спорта Николаевской облгосадминистрации Виктор Гинкул, стоимость выполнения работ составляет 14 миллионов гривен, а срок их выполнения определен на август 2020 года.

Однако после проект решили откорректировать. На корректировку проектно-сметной документации из областного бюджета выделяли 1,5 миллиона гривен.

В 2021 году здание снова попало в список проектов. В марте замглавы ОГА Игорь Кузьмин рассказал, что скоро начнутся работы второй очереди, в рамках которых хотят также обустроить бассейн на 25 метров. На это деньги планируют просить у Минспорта.

28 апреля на заседании депутатской комиссии областного совета по вопросам молодежи и спорта Виктор Гинкул рассказал, что для завершения проекта нужно 203 миллиона гривен, их могут освоить за 2 года.

Напомним, эта же компания победила в тендере на ремонт корабля в «Сказке» и чаши вокруг него . Он длился с 2017 года. Общая сумма ремонта за все годы составила 6 миллионов 210 тысяч гривен. Спустя два месяца в чаше бассейна вокруг корабля в детском городке «Сказка» начала разрушаться мозаика.

Управление капитального строительства Николаевской областной государственной администрации отдало скандальной фирме «Антарес-Буд» подряд ремонт приемного отделения Николаевской областной клинической больницы за 14 миллионов 180 тысяч гривен.

Отметим, что «Антарес-Буд» должна была до 31 декабря 2019 года завершить работы по ремонту кровли в Николаевской областной клинической больницы, однако по сей день не завершила работы. При этом из-за затянувшегося ремонта кровли в феврале 2020 года после дождя затопило больницу.

Тогда в больницу прибыла делегация во главе с главой Николаевского облсовета Викторией Москаленко и представители фирмы «Антарес-Буд». Подрядчики объяснили, что перед ремонтом крыши просили полностью освободить четвертый этаж, но им отказали. Подрядчика обязали ликвидировать последствия в течение двух недель.

В результате этого инцидента пострадало отделение гематологии, стены палат которого покрылись плесенью. Также напомним, что «Антарес-Буд» завалила двор строительным мусором.



